Алена Шоптенко пошла на свидание с "сыном депутата": я не имела представления
Звездный хореограф Алена Шоптенко рассказала своим поклонникам, какой самый дорогой подарок ей приходилось получать от поклонников.
Как узнал Lite, знаменитость стала гостьей программы ImprovLiveShow на Новом канале, где ей нужно было поучаствовать в быстром свидании - Шоптенко отправилась на дэйт "с сыном депутата".
После участия в сценке звезда разоткровенничалась и рассказала о похожем случае в реальной жизни.
Алена Шоптенко рассказала о подарках от мужчин (instagram.com/alena_shoptenko/)
- Мужчина вел себя так же. Только здесь сына депутата играл актер, а на той встрече все было по-настоящему, - рассказала звезда. - Почти с первых минут он вел себя очень фамильярно. Цепляться начал вообще чуть ли не со второго слова. И шутил неуместно, и комплименты были, как говорится, "ниже пояса".
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С ухажером она больше не виделась, потому что говорит, что ей нравятся чувственные мужчины, умеющие удивить. Например, делая подарки.
- Однажды я получила курьером очень дорогой подарок. Это был брелок ювелирного бренда (не помню точно название) с драгоценным камнем, - делится хореографиня. - Красивый очень! Но я не имела представления, от кого это. Там не было ни открытки, ничего. Просто прислали. Я до сих пор не знаю, от кого он.
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