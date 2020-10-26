Алина Гросу стала жертвой грабителей: думала, что они флиртуют

Алину Гросу ограбили прямо на улице во Вьетнаме

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно высказалась о романе с популярным актером и истинных причинах развода, стала жертвой грабителей.

По словам молодой артистки, вернуть то, что у нее украли заграницей, не удалось до сих пор.

"Я была во Вьетнаме со спектаклями, когда еще училась в ВУЗе, мы поехали с постановкой "Манхэттен" по Вуди Аллену. Там у меня украли новый кошелек. Но прямо с руки, ребята ехали на мопеде. Я думала, что они так флиртуют. А у меня просто вытащили его", - призналась Алина Гросу в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Но не только Алина становилась жертвой ограбления. Так, например, Jerry Heil однажды осталась без концертных вещей.

"У меня украли костюм. Мой костюм-талисман с пандами, моя первая концертная пижама с пандами. Все, где-то она уже у кого-то. Надеюсь, что вы в ней хотя бы не спите, а выступаете", - поделилась певица.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Что такое ограбление на гастролях, не понаслышке знает и шоумен Дмитрий Коляденко.

"Был случай, когда я еще не был известен и работал в Сумском музыкальном театре имени Щепкина. Мне мама прислала из Монголии очень красивую дубленку из овчины, прям до пят. Тогда в магазинах вообще ничего не было. А я артист, мне 18 лет, надел дубленку, было очень холодно, и поехал в Чернигов со спектаклем "Эдит Пиаф". Мы жили в отеле - ночью я спал, но дверь не закрыл, потому что второй артист, с которым я жил в номере, еще не пришел. Открывается дверь, я понимаю, что это, наверно, он. Встаю с кровати, а кто-то хватает мою дубленку и начинает бежать по коридору. Я его догнал, забрал свою дубленку, и хорошенько его наказал", - рассказал Коляденко.

Дима Коляденко (фото: instagram.com/dima_kolyadenko)

Не только одежда артистов привлекает воров. Так, два года назад во Львове ограбили на гастролях певицу TAYANNA.

"Это было на вокзале. Меня ограбили, а потом уже в поезде, когда я клала свои сумки, ко мне подошла девочка и вернула мне кошелек со словами: "Это ваш". Но там не было денег, ничего, просто мне вернули кошелек", - отметила артистка.

TAYANNA​​​​​​​ (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Напомним, недавно Алина Гросу снова заговорила о разводе.