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Любовь уже не греет: Алина Гросу снова заговорила о разводе

Новина українською → Суббота 10 октября 2020 14:19
Любовь уже не греет: Алина Гросу снова заговорила о разводе Алина Гросу (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Марина Настевич

Разведенная артистка выплеснула свои эмоции в новой композиции

Совсем недавно всех всколыхнула громкая новость: сказочная история любви певицы Алины Гросу и бизнесмена Александра Комкова закончилась разводом. Шикарная свадьба состоялась летом 2019 года в Италии, а уже через полгода пара разошлась, хотя еще некоторое время артистка хранила это в секрете.

Сейчас Алина открыто говорит о том, что благодарна этим отношениям, но хочет окончательно перевернуть эту страницу, чтобы двигаться дальше. Все переживания от серьезных изменений в жизни она воплотила в новой песне под названием “ДЫМ”.

"Дым — это аллегория исчезнувшей любви. Эта любовь уже не греет, не вдохновляет, не горит... Вместо неё осталась стена из серого дыма, которая прочно стала между двумя людьми", — прокомментировала Гросу.

Автором нового сингла GROSU выступил певец и композитор Стас Шуринс, создавший для Алины такие хиты, как “VOVA”, “Непобедима”, “Голый Король”.

Любовь уже не греет: Алина Гросу снова заговорила о разводе

Алина Гросу выражает свои переживания в музыке (фото: пресс-служба певицы)

Поклонники оценили новую композицию Алины и оставили ей много слов поддержки и пожеланий счастья в комментариях.

  • Очень трогательная и душещипательная песня... Алиночка ты умница,и очень хорошая,счастья тебе, здоровья,и дальнейших высот в карьере, песня прекрасная
  • Господи,какая классная песня!!! Кто-то очень старается для Алины писать песни!!! Исполнение супер!!! Хотя грустная песня,конечно... счастья Алинке!
  • Алина,сейчас у Вас невероятно красивий период творчества. Все песни в плейлисте,Ви найшли свой стиль.
  • Ну, что могу сказать? Саша — идиот. А песенка клевая, впрочем-то как и всегда. Продолжай творить хиты
  • Дуже гарно , текст пісні дуже гарний , так приємно що у твоїх піснях є глибокі поринання , а від почуттів твоїх аж мурашки по шкірі .
  • Стасик....браво!!!!! в тему и в масть как я понимаю!!! Круто..слова аж до мурашек....скорее и у этой девочки рана на душе! время лечит, и это все пройдет!
  • Люблю музыку, которая будоражит, волнует, цепляет, вдохновляет
  • Видно, що в людини болить душа після розлучення.

Напомним, Алина Гросу рассказала, что ее муж ушел к другой женщине старше себя через полгода после свадьбы, однако в итоге у них тоже не сложилось.

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