Алина Гросу заговорила о свадьбе, Мишина - о конфликтах с Эллертом: главные новости недели

Ксения Мишина рассказала о конфликтах с возлюбленным

Актриса Ксения Мишина, которая встретила свою судьбу на проекте "Холостяк", продолжает радовать фанатов подробностями их жизни. Так, в этот раз красавица призналась, что в их быту не все так гладко. Оказывается, пара часто конфликтует по причине бытовых мелочей. К примеру, как Александр Эллерт, так и Ксения любят подольше поваляться в постели. И кто будет счастливчиком, который поспит на 10 минут дольше, становится спором. Также они могут бурно выяснять, кто поведет ребенка в школу. Но самое главное - влюбленные стараются не ссориться долго, вовремя находя компромисс. К слову, девушка рассказала, что всю работу по дому она взяла на себя, а возлюбленный может ей помочь.

Ксения Мишина высказалась о ссорах (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Григорий Чапкис пошел на поправку

Известный танцор Григорий Чапкис, который не так давно в очередной раз попал в больницу, похоже, пошел на поправку. Об этом стало известно благодаря Instagram сына Чапкиса, Грегори. Он прилетел в Украину, чтобы повидаться с отцом и выложил короткий ролик, в котором фигурирует Чапкис. Танцор лежит в постели в яркой пижаме и говорит по телефону. Видео было записано в квартире Григория и его молодой жены Милы. Так что, судя по всему, здоровье хореографа и танцора налаживается.

Чапкис с сыном (фото: instagram.com/gregchapkis)

Настя Каменских заговорила о детях

Певица Настя Каменских призналась, что мечтает о ребенке. Такое заявление она сделала в блиц-интервью для канала украинского блогера Олега Машуковского в сети Instagram. По словам артистки, ей все равно, будет это мальчик или девочка. С Настей солидарен и ее муж, певец и продюсер Потап. Но над именами пара пока не думала. Стоит отметить, что певица и ранее могла намекнуть на мечты о материнстве, но так прямо об этом заговорила впервые.

Настя мечтает о детях (фото: instagram.com/kamenskux)

Алина Гросу рассказала о личной жизни

Алина Гросу расставила точки над и в вопросе отношений с Романом Полянским. Так, большинство фанатов уверены, что украинская певица и российский актер - пара. Но сама девушка не спешит с заявлениями, хотя уже успела познакомить парня со всей семьей и часто делает общие посты в своем блоге. "Я еще не говорила, что он мой парень. Как замуж буду выходить, тогда и скажу", - заявила Гросу. Все дело в том, что она не хочет повторения истории с ее экс-мужем. "Я не хочу спешить. Я так знакомила всех с мужем. Говорила, вот это он мой, а что из этого вышло? Теперь говорят: вот следующий, а когда следующий будет? Я этого так не хочу. Хочу показать человека и сказать, вот это мой человек, или уже даже с детьми, если это отец моих детей. Чтобы тогда все уже было понятно", - поделилась артистка.

Алина Гросу снова счастлива (фото: instagram.com/alina_grosu)