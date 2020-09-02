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Alyona Alyona в прозрачном халатике раздвинула ноги для пикантного фото

Автор: Lite

Артистка снялась в откровенной фотосессии

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona успевает не только принимать участие в новом сезоне Танцев со звездами, но и делать откровенные снимки для рекламной кампании бренда белья.

Артистка опубликовала новое фото, на котором она позирует в черном нижнем белье и прозрачном халатике. При этом она сидит в кресле и томно смотрит в объектив камеры. Данный снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Alyona Alyona заявила, что ей хорошо знакома проблема неудобного и некачественного белья. Поэтому она хочет, чтобы женщины независимо от фигуры могли выбрать то, в чем будут чувствовать себя комфортно.

Пользователи сети прокомментировали ее смелое фото.

  • Какая;
  • Круто, Алена, вы очень похудели;
  • Супер;
  • Ну, все, лента воспламенилась. Нужны все огнетушители, что найдутся;
  • Бомба.

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Скриншоты с Instagram

Напомним, похудевшая Аlyona Аlyona показала фигуру в купальнике. Ради проекта Танцы со звездами артистка поставила себе задачу похудеть на 29 килограмм. Стоит отметить, что первый результат уже есть – ей удалось сбросить 10 килограмм. Она продолжает трудиться.

Ранее похудевшая Alyona Alyona показала поддержку с партнером, которым стал Юрий Гурич. Для занятий рэперша выбрала удобный спортивный наряд.

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