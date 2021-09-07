Alyona Alyona рассказала о знакомстве с родителями любимого: как-то мы сошлись

Украинская реперша Alyona Alyona (Алена Савренкно) уже полгода как находится в отношениях, а недавно переехала жить к любимому. Его лицо и личность артистка по-прежнему скрывает, однако рассказала, что уже знакома с родителями избранника.

Как оказалось, она встретилась с ними довольно быстро после начала отношений с парнем.

"Я с его родителями познакомилась, наверное, еще в 1-й месяц отношений. Так получилось, что шел ремонт в его жилище, и они приехали помогать. И там была я, и все. Я даже ездила недавно писать музыку в Запорожье, и жила у его родителей. Нормально. Как-то мы так сошлись, все так хорошо", - рассказала исполнительница.

Также счастливая Alyona Alyona призналась, что с начала отношений любимый все свое называл их общим и для нее это был первый такой опыт.

"Для меня это настолько интересно, это первый такой опыт, что буквально с начала наших отношений он свое называл нашим. Вот "ты ко мне идешь" - не "ко мне", а "к нам". Это твое. Какие-то приходили друзья к нему, я была у него, он говорил: "Да, это здесь хозяйка, у нее спрашивайте, где что лежит". Он, возможно, именно этим меня так привлек к себе. Что он настолько доверяет и позволяет мне делать все, что я хочу. И самое главное, он меня принимает такой, какая я есть. А теперь мне уже хочется для него меняться, что-то делать", - поделилась звезда рэпа.

Alyona Alyona переехала к своему парню Денису (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)