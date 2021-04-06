Alyosha и Тарас Тополя поразили признанием о семейных ссорах: "если бы не было детей..."

В откровенном интервью артисты поделились, что познакомились в одном из продюсерских центров. Тогда Alyosha уже зарекомендовала себя как известная украинская певица, а вот Тарас Тополя, лидер группы "Антитела", был на еще на пути к успеху.

Тогда знакомство было очень коротким, а позже они пересеклись на концерте в Славском.

"Мы сидели за столом большим, очень большая команда. И вот он вместо тоста прочитал стихотворение Тараса Шевченко и я еще подумала: "Я еще не встречала таких людей молодых и таких прогрессивных, которые здесь стихотворение Тараса Шевченко вдруг зачитали", — вспомнила Alyosha .

Сейчас у них крепкая семья вот уже 11 лет, но совсем без ссор не обходится.

"Это не значит, что мы с Леной не ссоримся. Это не значит, что у нас нет ничего такого, о чем можно написать. Если бы мы поставили камеру в нашей спальне. У нас происходит все интересно там", – признался Тарас.

Музыкант добавил, что много общих проблем, которые они с женой прошли, связанные с детьми. И в то же время именно они помогли их преодолеть.

"Мне кажется, если бы не было детей, были такие моменты, мы бы уже сказали: "Ты знаешь, давай поживем отдельно", - поделился Тополя.

Alyosha и Тарас Тополя рассказали об отношениях и трудностях в семье (видео: Youtube)

Если бы не помощь бабушек и дедушек, рассказала звездная мама, они бы точно не справились с таким безумным графиком. На вопрос о ревности влюбленные ответили просто: каждый старается во что бы то ни стало ночевать дома, если только есть такая возможность. И это укрепляет отношения, усиливая доверие друг к другу.

Alyosha добавила, что весь супружеский и семейный опыт она хотела бы рассказать в песне. Композицию пара спела бы дуэтом, чего так долго ждут их фанаты.

Alyosha и Тарас Тополя вместе уже 11 лет и воспитывают троих детей (фото: instagram.com/alyoshasinger)