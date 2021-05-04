Анастасия Приходько призналась, что никогда не простит мужчине

Многодетная мама Анастасия Приходько часто общается с поклонниками в сети и делится с ними фото и историями из своей жизни. Так, певица решила порассуждать о любви, а также рассказала, что могла бы простить мужчтине, а что - никогда.

Анастасия также опубликовала яркое фото из одной из предыдущих фотосессий. Она позирует в черной одежде на розовом фоне, пронзительно глядя в объектив.

Анастасия Приходько готова простить своему мужу измену (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Исполнительница рассказала, как она понимает любовь.

"Что такое любовь многие спрашивают! В моём понимание любовь это навсегда! Это всепрощающее чувство, которое живет вечность. Терпение! Вера в Вас как семья, и это больше, чем эмоции... Любовь это - готов ли ты взять за руку человека и идти с ним по жизни... А не тогда, когда "ну, он скучный стал", - поделилась Приходько.

Певица призналась, что готова простить своему мужу измену или же физическое насаилие - но только один раз.



"Любовь это тысячи тысяч вопросов. Прощу ли я своему мужу измену? Да! Прощу ли я, если замахнётся? Да! Прощу ли я... Да! Но! Один раз! Каждый имеет право на ошибку! На то, чтоб сорваться или сделать глупость! Уверена, сейчас в меня полетят камни, но, я действительно так думаю, хотя многие со мной не согласятся. И я честна. Многие вопят обратное, что прощать нельзя, но терпят абьюзинг постоянно. Я не из тех. Я это уже прошла и знаю последствия", - заявила артистка.

А вот чего она никогда не простит - так это насилия над детьми.



"Что я НЕ ПРОЩУ никогда? Дети! Всё, что связано с детьми! В один момент всё умрет! Нет на свете мужчины, который заслуживает прощения после насилия над ребёнком! Нет! И никогда не прощайте...Берите ребёнка и уходите! Я тоже уходила с Наной в ночь и в никуда. Без поддержки. Почему-то в наше время и в наших странах зачастую принято считать, что женщина сама виновата в происходящем и это полностью ее ответственность. Но, поверьте, вы справитесь с этим! Самое главное, что может быть - это ваши дети!" - отметила Анастасия.

Она дала полезную информацию для тех, кто оказался в трудной ситуации, и призвала беречь себя и детей.



"Я промониторила, телефон доверия в Киеве: 044-272-15-00 с мобильного и 15-00 со стационарного. Так же в разных районах города есть социальные антикризисные центры. С таким вопросом можно обращаться с церковь. Берегите себя и своих детей, я знаю, что многие прошли то, о чем даже вспоминать не хочется, и я крепко обнимаю вас всех", - подытожила Приходько.