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Анастасия Приходько решила ответила хейтерам откровенным фото: мне плевать на неудачников

Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Анастасия Приходько решила подвести итоги уходящего 2020 года, а также ответить всем хейтерам, которые ее осуждают. Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram полуобнаженное фото в ванной. По словам Анастасии, там видно "половинку попы".

Приходько поделилась своими эмоциями о 2020 году.

"Все планы резко изменились и жизнь в целом. Постоянный страх, боязнь неизвестного: что будет дальше? И я поняла, что теперь жить здесь и сейчас. Далеко идущих планов не строить...ровно на один день. И вот декабрь... я сижу и думаю о том, что на март у меня те же планы, что и на 2020! Сбудутся ли они, я не знаю. Но, я все же буду ждать окончания карантина и начинать работать!" - написала Анастасия.

Анастасия Приходько подвела итоги года и ответила хейтерам (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Также Приходько обратилась к хейтерам и попросила их заняться собой, а не обсуждать чужую жизнь.

"Резюмирую кратко свой итог! Это фото, а точнее моя оголенная половинка попы, как бы намекает: мне плевать на мнение хейтеров и неудачников, которые, могут только выливать своя яд, обсуждая чужую жизнь. Народ, работайте над собой! Поступайте так, как считаете со своей жизнью, разгребайте свои завалы. И да будет вам счастье в новом 2021!" - резюмировала украинская певица.

В комментариях певице написали, что фото получилось яркое и "огненное".

  • Настюш! Совершенно! Прекрасная!.
  • Прекрасное фото.
  • Ты - прекрасна.
  • Любимое фото этого года.
  • Вода аж белая от лепестков!
  • Очаровательное фото!

Как мы писали ранее, певица Анастасия Приходько вызвала полицию для девятилетней дочери Нанны. Артистка говорит, что "копы" объяснили девочке, что мир "не состоит з розовых пони, тиктока, и фиалок!"

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Новости Украины Анастасия Приходько