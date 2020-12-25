Анастасия Приходько решила ответила хейтерам откровенным фото: мне плевать на неудачников

Украинская певица Анастасия Приходько решила подвести итоги уходящего 2020 года, а также ответить всем хейтерам, которые ее осуждают. Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram полуобнаженное фото в ванной. По словам Анастасии, там видно "половинку попы".

Приходько поделилась своими эмоциями о 2020 году.

"Все планы резко изменились и жизнь в целом. Постоянный страх, боязнь неизвестного: что будет дальше? И я поняла, что теперь жить здесь и сейчас. Далеко идущих планов не строить...ровно на один день. И вот декабрь... я сижу и думаю о том, что на март у меня те же планы, что и на 2020! Сбудутся ли они, я не знаю. Но, я все же буду ждать окончания карантина и начинать работать!" - написала Анастасия.

Анастасия Приходько подвела итоги года и ответила хейтерам (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Также Приходько обратилась к хейтерам и попросила их заняться собой, а не обсуждать чужую жизнь.

"Резюмирую кратко свой итог! Это фото, а точнее моя оголенная половинка попы, как бы намекает: мне плевать на мнение хейтеров и неудачников, которые, могут только выливать своя яд, обсуждая чужую жизнь. Народ, работайте над собой! Поступайте так, как считаете со своей жизнью, разгребайте свои завалы. И да будет вам счастье в новом 2021!" - резюмировала украинская певица.

В комментариях певице написали, что фото получилось яркое и "огненное".

Настюш! Совершенно! Прекрасная!.

Прекрасное фото.

Ты - прекрасна.

Любимое фото этого года.

Вода аж белая от лепестков!

Очаровательное фото!

Как мы писали ранее, певица Анастасия Приходько вызвала полицию для девятилетней дочери Нанны. Артистка говорит, что "копы" объяснили девочке, что мир "не состоит з розовых пони, тиктока, и фиалок!"