Анастасия Приходько вызвала полицию для 9-летней дочери

Певица Анастасия Приходько вызвала полицию для девятилетней дочери Нанны. Артистка говорит, что "копы" объяснили девочке, что мир "не состоит з розовых пони, тиктока, и фиалок!"

О беседе правоохранителей с девочкой Приходько отчиталась в своем Instagram. А в комментариях на вопросы фолловеров, о чем же полиция беседовала с девочкой, певица ответила, что "о жизни", и Нанна ничего такого не натворила.

"Вот в Америке звонят в полицию и говорят что надо снять кошечку с дерева, или провести беседу с подростками... И полиция всегда рада помочь. О!

Или мое любимое, когда приезжает полиция в момент молодежных вечеринок и все сразу от страха расходятся по домам!" - пишет Приходько.

Затем Анастасия добавила, что таким образом она решила поздравить "копов" с "Днем милиции".

"Вот прям очень хочу поздравить с профессиональным праздником Днем милиции и этих бравых ребят! Спасибо огромное, что сегодня я обратилась в полицию, и они приехали и провели беседу со старшей дочерью... И объяснили что мир не состоит из розовых пони, тиктока, и фиалок! Вот молодцы и прям гордость за нашу Полицию!" - добавила артистка.

Анастасия Приходько вызвала полицию для дочери (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Отметим, что День Национальной полиции Украины официально отмечается 4 июля. Этот праздник ввели вместо Дня милиции, который отмечался 20 декабря. Но теперь такой даты в календаре профессиональных праздников нет.

Напомним, что 4 апреля 2010 года Анастасия родила дочь Нанну от абхазского бизнесмена - Нури Кухилава. Пара рассталась в 2013 году.

После чего Приходько вышла замуж за своего одноклассника Александра, а через шесть лет после заключения брака они обвенчались. В 2015 году у пары родился сын, мальчика назвали Гордеем.

Ранее Анастасия Приходько поделилась страшной историей издевательств со стороны ее экс-супруга Нури Кухилавы. Певица и ее дочь были жертвами морального и физического насилия.