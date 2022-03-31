Анатолий Анатолич рассказал, куда увез детей: "даже мысли не возникает оставаться здесь навсегда"

"Три дня мы провели в Киеве, ночевали в подвале. Но так, как детям было очень сложно, решили уехать из дома. Тогда мы поехали в маленькую деревушку под Кагарлыком, куда нас пригласили родители одноклассницы нашей Алисы. По сути мы жили у незнакомых людей - бабушка и дедушка девочки отдали нам свою спальню. Позже мы перешли в другую комнату. В целом в этом доме проживало 17-18 человек одновременно - родственники и близкие этих людей", - поделился он.

Анатолий Анатолич с семьей (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Там семья ведущего прожила где-то неделю, а, убедившись, что в селе спокойно, перевезли и своих мамочек, но в другой дом, места в котором тоже достались им бесплатно. Это продолжалось три недели.

"Дальше оставаться было не удобно, тем более приехали другие родственники, селить которых было негде. Мы начали думать, куда двигаться дальше. На западной Украине жилье оказалось очень дорогим, хотя некоторые предлагали бесплатно отдать комнату. Однако нас девять человек, и это вызвало определенные неудобства", - рассказал Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич с семьей (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Решение пришло откуда не ждали. Дочери телеведущего учатся во французской школе, с которой и поступило предложение предоставить жилье в небольшом французском городе семье на месяц или же до конца учебного года - то есть на два месяца.

"Мы взвесили "за" и "против" и решили ехать. К тому же, нам пообещали максимальную поддержку и помощь. А вот сама дорога была очень сложной, она заняла несколько дней. Пересекли множество границ, но сейчас чувствуем себя в безопасности, дети в школе", - прокомментировал Анатолий Анатолич.

"Сейчас мы решаем, что будем делать дальше. Конечно, все хотят домой и даже мысли не возникает оставаться здесь навсегда", - добавил он.