Андрей Данилко "засветился" в России на дне рождении известного ведущего: раздобрел!

Украинский актер и судья "Х-Фактора" Андрей Данилко уже не дает концертов в своем амплуа Верки Сердючки, но вот к друзьям в Россию ездить не прекратил. Так, украинец отправился в Москву поздравить с днем рождения известного российского шоумена Андрея Малахова. Ему исполнилось 49 лет.

Так, выпускник российской "Фабрика звезд-6" Прохор Шаляпин у себя на страничке в Instagram опубликовал фото с Андреем Малаховым и Андреем Данилко.

"А ведь на этом фото могло быть целых три Андрея. С Днем Рождения, Андрей. Высоких рейтингов, крепкого здоровья и невероятного личного счастья! Благодаря тебе и твоей мегаталантливой и профессиональной команде мне всегда есть что вспомнить", - подписал снимок Шаляпин.

Андрей Данилко поехал в Москву на день рождения Малахова (фото: instagram.com/shalyapin_official)

В комментариях к фото некоторые пользователи обратили внимание на то, что Данилко находится без обуви, то есть босой.

А че Верка босая?

А Сердючка совсем с наших экранов пропал, а жаль, а вы молодец добрый, позитивный, не отвечаете на всякую грязь.

Это Данилко????!!! Вообще на себя не похож стал. Белоконь узнаваема, а Андрей нет.

Данилко не узнала. Раздобрел.

Как мы ранее писали, промоутер назвал причину, почему Верка Сердючка не выступает в России.