Андрій Данилко "засвітився" в Росії на дні народження відомого ведучого: раздобрів!

Український актор і суддя "Х-Фактора" Андрій Данилко вже не дає концертів у своєму амплуа Вєрки Сердючки, але до друзів у Росію їздити не припинив. Так, українець вирушив до Москви привітати з днем народження відомого російського шоумена Андрія Малахова. Йому виповнилося 49 років.

Так, випускник російської "Фабрика зірок-6" Прохор Шаляпін у себе на сторінці Instagram опублікував фото з Андрієм Малаховим і Андрієм Данилком.

"А на цьому фото могло бути цілих три Андрія. З Днем Народження, Андрій. Високих рейтингів, міцного здоров'я і неймовірного особистого щастя! Завдяки тобі і твоїй мегаталановитій і професійній команді мені завжди є що згадати", - підписав знімок Шаляпін.

Андрій Данилко поїхав до Москви на день народження Малахова (фото: instagram.com/shalyapin_official)

В коментарях до фото деякі користувачі звернули увагу на те, що Данилко знаходиться без взуття, тобто босий.

А чого Вєрка боса?

А Сердючка зовсім з наших екранів пропав, а шкода, а ви молодець добрий, позитивний, не відповідаєте на всякий бруд.

Це Данилко????!!! Взагалі на себе не схожий став. Білоконь пізнавана, а Андрій ні.

Данилко не впізнав. Раздобрів.

Як ми раніше писали, промоутер назвав причину, чому Вєрка Сердючка не виступає в Росії.