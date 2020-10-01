Ани Лорак в начале карьеры и сейчас: как менялся образ звезды

Как изменился стиль и концертный образ артистки за 25 лет на сцене

Ани Лорак начала свой путь на музыкальный олимп в далеком 1992 году, и быстро завоевала успех благодаря музыкальному таланту, своей природной красоте и очарованию, а также неповторимому стилю.

Как за эти годы менялся образ артистки, которая на днях отпраздновала 42-летие, и почему он всегда оставался узнаваемым, разбирался Lite.

Уроженка города Кицмань под Черновцами увлеклась музыкой еще в раннем детстве, а первого заметного успеха на эстраде добилась в возрасте 14 лет на первом черновицком фестивале "Первоцвет-92". А вот сценический псевдоним, под которым ее сейчас знают миллионы, Каролина взяла в марте 1995-го.

Уже тогда Ани Лорак начала создавать также личный "фирменный" образ и при выборе концертных костюмов, которые подчеркивали стройную фигуру певицы. Наряд юной артистки в то время вполне могли назвать откровенными и даже пикантным: коротенький белый мини-топ, черная жилетка и шорты.

Ани Лорак в 1995 году (фото: instagram.com/anilorak)

В этом же году Ани Лорак стала активно завоевывать популярность, выступая как в Украине, так и в РФ. 16-летняя артистка тогда украсила свой образ эффектным красным "мундиром", который одевала поверх блестящего мини-топа...

Ани Лорак в 1995 году (фото из открытых источников)

...а также начала экспериментировать с прической.

Ани Лорак в 1996 году (фото из открытых источников)

В начале 1996 года вышел в свет дебютный альбом певицы "Хочу летать", и вскоре Ани Лорак смогла похвастаться своей первой большой победой в Нью-Йорке в США - на конкурсе "Big Apple Music 1996" молодая звезда исполнила песню "Боже Мой", которая, как недавно призналась артистка в Instagram, идет с ней по жизни.

На архивном видео можно заметить, что своей привязанности к топам девушка тогда также не изменила.

Видео: Ани Лорак в 1996 году на концерте в США

Уже с 1998 года Ани Лорак стала при выборе гардероба больше акцентировать на нарядах, подчеркивающих соблазнительную фигуру и формы, с открытой зоной декольте...

Ани Лорак в 1998 году (фото из открытых источников)

... и далее эта тенденция с начала 2000-х только усилилась.

Ани Лорак в 2002 году (фото из открытых источников)

В 2008 году Ани Лорак представляла Украину на "Евровидении". Исполнение хита "Shady Lady" принесло певице второе место в финале престижного международного конкурса.

Для своего выступления артистка выбрала "горячий" и роскошный наряд, который демонстрировал - звезде кроме голоса и артистизма есть что показать зрителю.

Ани Лорак на Евровидение-2008 (фото: скриншот с видео)

Ани Лорак на Евровидение-2008 (фото из открытых источников)

В следующем году Ани Лорак вышла замуж за гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу, который ради любимой перебрался в Украину еще в 2004-м. Певица во время беременности часто появлялась на обложках глянцевых журналов и не прекращала публичный образ жизни, принимала участие в фотосессиях.

Ани Лорак в 2011 году (фото: voiceshowbiz.com)

Сейчас Ани Лорак воспитывает дочь Софию (артистка в разводе с прошлого года) и продолжает активно заниматься эстрадой. Украинская певица, которая с 2014 года проживает в РФ и там строит музыкальную карьеру, долгие годы не изменяет своему образу и усиленно следит за роскошной фигурой и обилием смелых облегающих нарядов в гардеробе.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак внезапно заговорила про Украину и призналась, чем хочет порадовать фанов в родной стране.

Напомним также, что недавно Ани Лорак располнела до неузнаваемости - на видео показали то, чего не скроешь в фотошопе.