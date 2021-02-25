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Ани Лорак засветила огромное кольцо с бриллиантами

Новина українською → Четверг 25 февраля 2021 13:05
Ани Лорак засветила огромное кольцо с бриллиантами Ани Лорак (Фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Анна Шиканова

Певица Ани Лорак на новой фотографии засветила массивное кольцо и заинтриговала поклонников своим обещанием. Кольцо артистка носит на безымянном пальце правой руки.

Фотографию Ани Лорак разместила на своей странице в Instagram.

На фото артистка в красном коротком платье-пиджаке. Она встала для съемки так, чтобы на ее безымянном пальце было отчетливо видно массивное кольцо с бриллиантом. Интриги добавило и то, как Лорак подписала фотографию.

"Приготовьтесь…Уже совсем скоро", - написала артистка.

Ани Лорак засветила огромное кольцо с бриллиантами

Ани Лорак засветила массивное кольцо на пальце

Стоит отметить, что Ани Лорак уже второй месяц интригует своих фанатов и обещает им подарить что-то новое и восхитительное. До последнего времени поклонники были уверены, что речь шла о новой песне, клипе или о концерте.

Но кольцо на пальце у Ани Лорак вызывало совершенно другие комментарии, и поклонники предположили, что новости будут связаны совсем не с творчеством певицы. Они начали гадать, чем интригует их Лорак.

  • Насколько скоро? Мы уже ждать не можем!
  • А есть еще к чему-то быть готовым?
  • Так ждем, очень интересно, что вы приготовили?
  • А колечко есть на пальце
  • Это будет концерт в Киеве?
  • Новый клип к "Раздетая"?
  • Ани Лорак в ожидании?

Напомним, ранее мы писали о том, что Ани Лорак показала своего "защитника" в честь 23 февраля.

А также рассказывали о том, что Ани Лорак попрощалась с украинцами.

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