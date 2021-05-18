Анна Седокова приехала в Киев и заявила о начале новой жизни

На видео Анна запечатлена в белых спортивных штанах, черном топе и с полотенцем на плечах. Волосы она собрала в пучок и демонстрирует довольно подтянутую фигуру.

Певица призналась, что из-за рабочих поездок сбилась с режима и две недели не занималась спортом. Однако теперь она начинает новую жизнь.

"Новая жизнь с сегодня. Вчера вечером я твёрдо решила, что начинаю новую жизнь с понедельника. Не так как всегда, а вот точно. Новая жизнь была не такой уж и новой. Так как начала ее достаточно давно, вот только за последние две недели все куда то понеслось с скоростью Bugatti Chiron. Сьемки двух клипов на двух континентах за последнюю неделю. Противоположные часовые полюса. Вкуснейшая калорийная кухня в Америке и желание праздника в Киеве и опять поздние подъемы из за разного времени сделали своё дело. И как результат:

В голове бардак

В гостиничном номере хаос

На оба Инстаграм нет времени и ноль контента

Постоянное желание спать

Не ресурсное состояние

Вдруг куда-то исчезли деньги.

Опять началась крапивница или аллергия", - поделилась Седокова.

Звезда также рассказала, как именно она собирается изменить свою жизнь.

⠀

"И тут я поняла все. Пора начинать новую старую жизнь. А что это означает?Взять управление в свои руки. Не нестись в неуправляемом автомобиле в неизвестность, а самому выбирать маршрут, безусловно доверяя вселенной. Как это делаю я? Задаю простой вопрос: что я сегодня могу сделать для себя?" - отметила Анна.