Анна Тринчер и Александр Волошин показали страстные фото накануне свадьбы

Певица и актриса Анна Тринчер примерила на себя новый статус - теперь она невеста. Предложение руки и сердца девушке сделал блогер и бизнесмен Александр Волошин, который готовил возлюбленной сюрприз почти месяц.

Событие произошло 22 октября, и молодые люди не спешили говорить о нем общественности. По словам Анны Тринчер, парень подготовил настоящее шоу с 40 байкерами. И сам он выехал к невесте, как принц черном байке и с букетом огромных роз. На место события были приглашены все друзья и близкие. А моменте "Да!" на стене напротив из фонариков загорелось это заветное слово.

Музыкальное сопровождение жених также предусмотрел - для пары пела певица JERRY HEIL под аккомпанемент музыкантов. Сразу после предложения пара улетела в Танзанию, на репетицию медового месяца.

Анна Тринчер и Александр Волошин женятся (фото: пресс-служба)