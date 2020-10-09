Аппетитная Каменских в бикини засветила интимные детали и спровоцировала разговоры о пластике

Певица покорила поклонников сочной фигурой в купальнике
Настя Каменских не так давно вернулась из солнечного турецкого курорта Бодрум, где отдыхала с любимым мужем Потапом и делала пляжные кадры и множество фото в различных соблазнительных луках, ежедневно "выгуливая" новые наряды. В ее большой коллекции скопилось немало снимков, которыми она продолжает делиться по возвращению в Киев. Чтобы утро у ее подписчиков началось хорошо, певица опубликовала на странице в Instagram пикантный кадр в бикини оттенка манго.
Звезда позирует в купальнике на пирсе, она будто поправляет мокрые волосы и подставила лицо солнцу. На фото можно рассмотреть пикантную деталь – сквозь ткань купальника видны интимные детали груди Насти.
"Пусть эта теплая летняя фотка подарит вам хорошее настроение", - пожелала она подписчикам.
Поклонники девушки сразу отметили – она обладает аппетитными и женственными формами, а некотрые даже предположили, что Настя делала пластику.
Скриншот комментарией
Напомним, что ранее Настя Каменских в шелках и без белья восхитила сеть.