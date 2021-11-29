ru ua
Пн, 29 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Arctic Monkeys, Дуа Липа и другие: смотрите лучшие видео первых звезд Sziget 2022

Новина українською →
Венгрия, Понедельник 29 ноября 2021 13:00
Arctic Monkeys, Дуа Липа и другие: смотрите лучшие видео первых звезд Sziget 2022 Sziget 2022 пройдет с 10 по 15 августа (фото: Rockstar Photographers / коллаж Lite)
Автор: Lite

Середина августа - традиционное время Sziget. В течение 26 лет фестиваль проходил на острове Обуда в Венгрии, но СOVID-19 внес свои изменения в привычную жизнь острова.

Из-за пандемии Sziget пришлось пропустить два сезона, но он вернется во всей своей красе летом 2022 года. Большое возвращение состоится в Будапеште с 10 по 15 августа.

Как это было и в предыдущие годы, хедлайнеров фестиваль объявляет порционно. И мы предлагаем вам лучшие клипы первых звезд, которые точно раскачают Sziget 2022.

Итак. В число тех, кто был назван среди первых вошли британская рок-группа Arctic Monkeys, певица Дуа Липа и культовые американцы Kings of Leon.

Также на сцене Sziget выступят:

  • Алан Уокер
  • Льюис Капальди
  • Stromae
  • Woodkid
  • Jungle
  • Bastille
  • Джон Хопкинс
  • Sigrid
  • Slowthai
  • Sevdaliza и другие.

Полный список участников уже доступен на сайте фестиваля. Там же к покупке уже доступны 3 и 6-дневные абонементы на фестиваль по цене 195 и 290 евро соответственно.

Топ-5 лучших клипов звезд Sziget 2022

Arctic Monkeys - Why'd You Only Call Me When You're High?

Dua Lipa - New Rules

Kings Of Leon - Sex on Fire

Bastille - Pompeii

Stromae - Papaoutai

Напомним, что в последний раз Sziget проходил в Будапеште в 2019 году. Тогда один из пяти лучших фестивалей мира собрал более 530 000 человек из 100 стран.

Участие в фестивале приняли более 1000 художников, исполнителей и активистов: от Эда Ширана, Foo Fighters и Post Malone до доктора Джейн Гудолл и Эмтитала Махмуда.

Напомним, в данный момент въезд в Венгрию открыт для всех жителей Украины, имеющих сертификат вакцинации или отрицательный тест на СOVID-19.

Читайте LITE в Google News
Новости шоу-бизнеса
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Карпаты пришла настоящая зима: горы засыпает снегом (фото)
В Карпаты пришла настоящая зима: горы засыпает снегом (фото)