Arctic Monkeys, Дуа Липа и другие: смотрите лучшие видео первых звезд Sziget 2022

Итак. В число тех, кто был назван среди первых вошли британская рок-группа Arctic Monkeys, певица Дуа Липа и культовые американцы Kings of Leon.

Также на сцене Sziget выступят:

Алан Уокер

Льюис Капальди

Stromae

Woodkid

Jungle

Bastille

Джон Хопкинс

Sigrid

Slowthai

Sevdaliza и другие.

Полный список участников уже доступен на сайте фестиваля. Там же к покупке уже доступны 3 и 6-дневные абонементы на фестиваль по цене 195 и 290 евро соответственно.

Топ-5 лучших клипов звезд Sziget 2022

Arctic Monkeys - Why'd You Only Call Me When You're High?

Dua Lipa - New Rules

Kings Of Leon - Sex on Fire

Bastille - Pompeii

Stromae - Papaoutai

Напомним, что в последний раз Sziget проходил в Будапеште в 2019 году. Тогда один из пяти лучших фестивалей мира собрал более 530 000 человек из 100 стран.

Участие в фестивале приняли более 1000 художников, исполнителей и активистов: от Эда Ширана, Foo Fighters и Post Malone до доктора Джейн Гудолл и Эмтитала Махмуда.

Напомним, в данный момент въезд в Венгрию открыт для всех жителей Украины, имеющих сертификат вакцинации или отрицательный тест на СOVID-19.