Ассия Ахат сделала признание о горе в семье: годами хранила молчание (видео)

Ассия Ахат откровенно рассказала о трагедии в семье и гибели родной сестры, что ранее никогда не раскрывала общественности и годами хранила молчание. Известная украинская скрипачка и певица призналась, что до сих пор никогда не говорила журналистам о смерти Галины.

Артистка в интервью для программы "ЖВЛ" также отметила, что после автокатастрофы, которая забрала жизнь младшей сестры, впервые за долгие годы встретилась со своим отцом на похоронах.

Сейчас Ассия Ахат (настоящее имя Инесса Данилова) живет в центре Киева в частном доме, а в детстве ее семья была довольно бедная, и в возрасте 10 месяцев ее даже отдали в детский садик. Позже девочку взяла на воспитание ее бабушка, которая и стала прививать маленькой внучке любовь к музыке. Родители Ассии постоянно были в бракоразводном процессе, и своего отца она почти не видела - мужчина избегал встреч с дочерью.

Ассия Ахат со своим отцом (фото: скриншот с видео)

Однажды первый муж Ахат рассказал, что случайно встретил ее папу на базаре, где тот продавал тележки. Тогда 20-летняя Ассия и увидела родителя после очень долгой разлуки... и была поражена. Отец девушки стал злоупотреблять алкоголем и заметно "сдал". Девушка пыталась ему помочь, приносила продукты, но через некоторое время связь опять прервалась.

В следующий раз Ассия встретила отца уже на похоронах младшей сестры Галины. Девушка погибла в автокатастрофе, которая произошла много лет назад.

"Сестра была младше на шесть лет. Был дождь. За рулем сидел неопытный парень. Машину занесло в кювет, они перевернулись. Все остались живы, кроме Гали", - поделилась артистка и добавила, что раньше никогда об этом не рассказывала.

А несколько лет назад не стало и отца звезды.

"У человека был высокий интеллект, но при этом вот так вот закончил свою жизнь, и очень жаль. Ты должен справляться с теми проблемами, которые существуют", - говорит артистка.

Видео: Ассия Ахат откровенно рассказала о гибели сестры и смерти отца

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