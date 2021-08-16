Ассия Ахат вспомнила, как зарабатывала на улице: "техника тогда была феерическая"

"Когда я была солисткой Национальной филармонии, то зарплаты, конечно, были у нас низкие. Позже мне посчастливилось пройти стажировку в музыкальной академии в Ницце и там моим первым заработком была игра на улице в составе квартета. Мы просто ставили футляр на асфальт, начинали играть и вокруг собиралось огромное количество людей. В тот момент я себя чувствовала будто бы в большом зале Национальной филармонии. Я играла уже в таком совершенстве, что доводила Моцарта в темпе аллегро до виваччи! Мне уже самой было интересно, насколько я могу, как Perpetuum Mobile, играть, техника тогда была феерическая!" - рассказала она.

Ассия Ахат (фото: пресс-служба артистки)

Артистка призналась, что по-настоящему большие деньги начала зарабатывать только тогда, когда из классической музыки перешла в шоу-бизнес.

"Настоящий заработок появился, конечно же, в шоу-бизнесе на корпоративах. Сюда я пришла с инструментальной музыкой, но для музыкальных продюсеров сама по себе скрипка является сложным инструментом, он не радийный и неформатный. Поэтому ребята, с которыми я работала, хотели поскорее сдвинуть меня в песенный жанр, хотя я этому противилась. Но Руслану Квинте первому удалось меня переубедить. Мы начали писать с ним песни и это было очень интересно. Все было совершенно по-другому, другое звукоизвлечение, иначе, чем в скрипке, более того - я никогда ранее не слышала свой голос в наушниках! Эта работа настолько меня увлекла, что я начала выпускать альбом за альбомом. И это были совершенно разные песни", - призналась звезда.

Ассия Ахат (фото: пресс-служба артистки)

Не обошлось и без обсуждения личной жизни. Как известно, Ассия Ахат счастлива в браке уже более 20 лет. Поэтому, не скрывая, смогла поделиться секретами счастливой семейной жизни.

"Мы начали жить вместе, когда уже прошли определенную школу жизни. До встречи с Игорем, я успела побывать в браке, у него так же был этот опыт. Поэтому мы уже были научены собственными ошибками, стали более осмысленно относиться друг к другу и понимать, что "слово не воробей: вылетит - не поймаешь", - поделилась артистка.