Астафьева в бикини сразила наповал формами: "оружие массового поражения"

Так, артистка запостила фото в оливковом бикини на причале. Цвет воды просто поражает воображение, а стройные и одновременно аппетитные формы певицы сводят с ума ее поклонников.

Даша Астафьева покрасовалась в бикини (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Самое неприятное, что можно спросить у человека, который на отдыхе - “Когда ты возвращаешься”. Если бы был этикет этого мероприятия, я бы всеми руками и ногами голосовала, обозначить этот пункт жирным шрифтом! Жирным, как то желание ощутить себя живым, и значимым", - подписала соблазнительный кадр Даша.

Она поделилась своими эмоциями и размышлениями на тему полной перезагрузки на отдыхе, прелестях праздной жизни и беззаботного времяпровождения, когда можно побыть наедине с собой и посвятить время себе.

На отдыхе Даша не пользуется косметикой (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Кто тут может нарушить меня? Только птицы, которые на рассвете курлычут на разных языках обо мне… Пожалуйста. Не торопите чужое счастье, ведь, ждать иногда, важнее, чем дождаться", - написала певица.

Поклонники Даши не устояли перед ее красотой.