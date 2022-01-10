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Астафьева в бикини сразила наповал формами: "оружие массового поражения"

Автор: Styler

Даша Астафьева, по примеру своих звездных коллег, проводит зимний отпуск в теплых краях. Для январских каникул она выбрала Доминиканскую республику.

Певица наслаждается праздным времяпрепровождением и делится в Instagram горячим пляжным контентом с поклонниками.

Так, артистка запостила фото в оливковом бикини на причале. Цвет воды просто поражает воображение, а стройные и одновременно аппетитные формы певицы сводят с ума ее поклонников.

Даша Астафьева покрасовалась в бикини (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Самое неприятное, что можно спросить у человека, который на отдыхе - “Когда ты возвращаешься”. Если бы был этикет этого мероприятия, я бы всеми руками и ногами голосовала, обозначить этот пункт жирным шрифтом! Жирным, как то желание ощутить себя живым, и значимым", - подписала соблазнительный кадр Даша.

Она поделилась своими эмоциями и размышлениями на тему полной перезагрузки на отдыхе, прелестях праздной жизни и беззаботного времяпровождения, когда можно побыть наедине с собой и посвятить время себе.

На отдыхе Даша не пользуется косметикой (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Кто тут может нарушить меня? Только птицы, которые на рассвете курлычут на разных языках обо мне… Пожалуйста. Не торопите чужое счастье, ведь, ждать иногда, важнее, чем дождаться", - написала певица.

Поклонники Даши не устояли перед ее красотой.

  • Стройная, невероятно красивая!
  • Оружие массового поражения
  • Шикарная
  • Даша, какая у вас красивая фигура
  • Идеально
  • Восхитительна
  • Дашенька, Вы лучик солнца
  • Кукла

Напомним, что ранее фото в бикини из Мексики поделилась Настя Каменских.

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Даша Астафьева