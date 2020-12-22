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Не айфон и машина: Олег Винник сказал, что самое главное в жизни

Новина українською → Киев, Вторник 22 декабря 2020 21:03
Не айфон и машина: Олег Винник сказал, что самое главное в жизни Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)
Автор: Lite

Самый высокооплачиваемый артист Украины и кумир тысяч женщин Олег Винник уже скоро поздравит поклонников с 2021 годом и подарит сразу несколько своих хитов в эфире шоу "Новогодняя ночь на канале "Украина".

Но оказывается, сам артист презентов в новогоднюю ночь не ждет, ведь считает, что есть вещи гораздо важнее подарков.

"Я убежден, что праздник можно сделать каждый божий день. Не стоит ждать и думать: "А что же нам кто-то подарит?" Подарок очень простой – просто проснуться утром, почувствовать себя счастливым и поделиться этим счастьем с другими. Не айфоном, дорогой машиной, грандиозными презентами или огромными достижениями, а откровенностью. Потому что когда мы ложимся спать, никогда не задумываемся, что завтрашний день можем и не встретить", – рассказал певец.

А жизнь, отметил артист, – такая вещь, которая "может измениться за 1 секунду".

"Когда ты обнимаешь утром родного человека и говоришь: "Я тебя так люблю". Это самое главное", – отметил Олег.

Не айфон и машина: Олег Винник сказал, что самое главное в жизниНе айфон и машина: Олег Винник сказал, что самое главное в жизниНе айфон и машина: Олег Винник сказал, что самое главное в жизниНе айфон и машина: Олег Винник сказал, что самое главное в жизниНе айфон и машина: Олег Винник сказал, что самое главное в жизниНе айфон и машина: Олег Винник сказал, что самое главное в жизниНе айфон и машина: Олег Винник сказал, что самое главное в жизни

Олег Винник на "Музыкальной платформе" (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Ранее мы писали, что Олег Винник нарвался на жесткую критику за участие в шоу "Голос страны".

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