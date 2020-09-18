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Аж слюнки потекли: Леся Никитюк раззадорила аппетитными фото из отпуска

Новина українською → Пятница 18 сентября 2020 14:32
Аж слюнки потекли: Леся Никитюк раззадорила аппетитными фото из отпуска Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Ведущая показала, какие лакомства позволяет себе на отдыхе

Леся Никитюк сбежала от осени в теплую и солнечную Турцию, где с удовольствием загорает и плавает в море. Конечно же, не обходится и без горячих фото в купальнике, которыми телеведущая регулярно балует своих подписчиков.

На новых кадрах в своем Instagram Леди Ле продемонстрировала округлую грудь и упругий животик - она запечатлена в джинсовых микрошортах и коротком фиолетовом топе. При этом на отдыхе знаменитость явно решила расслабиться и позволить себе некоторые вкусности.

Так, в руках Никитюк держит тарелку со сладкими панкейками с шоколадом и грецкими орешками, игриво улыбаясь.

Аж слюнки потекли: Леся Никитюк раззадорила аппетитными фото из отпуска

В подписи же Леся поклялась, что это был первый и последний раз.

"Перший і останній раз зробила собі панкейк! Клянусь", - подписала аппетитные фото ведущая.

Аж слюнки потекли: Леся Никитюк раззадорила аппетитными фото из отпускаАж слюнки потекли: Леся Никитюк раззадорила аппетитными фото из отпуска

Леся Никитюк поразила аппетитными формами и количеством сладкого на отдыхе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры оценили яркие кадры Никитюк и активно недоумевают в комментариях, как ей удается сохранять стройную фигуру с таким питанием.

  • Леся,ти відьма, жреш і не товстієш
  • Ну.. Це як мінімум непристойно... Коли панкейк на фото поряд з такою фігурою. Лесю, що Ви робите? Зупиніться. Бо в людей когнітивний дисонанс нагряне
  • Як можна стільки їсти і так чудово виглядати?
  • Ждём новое шоу - ЛЕ КАЧАЛКА
  • Вдавилася слиною
  • именно с таким игривым взглядом и дают обещания
  • Выглядит аппетитно
  • Леся, ты БАГИНЯ. дуже гарна
  • Блинчиковая пизанская башня. Если очень хочется но нельзя, то можно.

Напомним, обольстительная Леся Никитюк покрасовалась в микробикини и ошеломила длиной своих ножек.

Ранее Леся Никитюк показала свой морской заплыв в Турции. Ведущая в школьные годы занималась плаванием, поэтому знает различные стили.

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