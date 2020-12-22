Бабушка подарила: внук Пугачевой показал роскошную квартиру в центре Москвы

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков показал свою шикарную квартиру в центре Москвы. Жилье подарила ему звездная бабушка сразу после свадьбы. Когда пара въехала в четырехкомнатные апартаменты, там уже был сделан ремонт.

Экскурсию в хоромах Никита провел в программе "Звезды сошлись" на канале НТВ. Отметим, что Никита Пресняков женился на Алене Красновой в 2017 году, их роман длился три года, а потом они решили узаконить отношения.

Примадонна подарила молодым квартиру, которая была укомплектована всем необходимым. Парочке оставалось только добавить туда милые сердцу безделушки. Никита рассказывает, что гости приходили и дарили разнообразные сувениры новоиспеченной семье.

Жилье сделано в белом современном стиле. В гостиной стоит удобный диван, на котором супруги обожают проводить время вместе.

Также в квартире есть и огромный, белый рояль. За музыкальным инструментом все свободное время проводит Никита. Парень - музыкант.

А вот кухня оформлена в черном стиле. Здесь есть вся необходимая бытовая техника, но Алена готовит очень редко и в основном вегетарианские блюда.

В гостиной работает и Алена. На большом столе она придумывает новые модели платьев и жакетов. Где будет детская супруги пока не думали. Пока что всю свою любовь они отдают немецкому шпицу - Джуне.

Напомним, что родители Никиты - это Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков. Парень с детства занимается музыкой, а также актерским мастерством. Сейчас ему 29 лет и он долгое время учился в Лондоне.

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