Бал и козаки: Осадчая и Горбунов попали в рождественскую феерию в стиле украинского барокко

Гостей встречали козаки в традиционных украинских одеяниях, ждал зрелищный вертеп с рождественской колядой. Затем все присутствующие окунулись с головой в водоворот балов и кружились среди дам и кавалеров в викторианских нарядах.

Гостей потчевали наливкой и закусками. Перед таким гостеприимство не устояла даже Катя, которая опрокинула чарку с янтарной жидкостью и разбила ее о землю.

Катя Осадчая на славу погуляла на рождественской костюмированной вечеринке (фото: instagram.com/kosadcha)

Звездную публику развлекали участники "Евровидения 2021" от Украины, группа Go_A и симфонический оркестр. Олег Скрипка исполнил с музыкантами композицию "Нова радість стала", а Фагот из группы "ТНМК" колядовал вместе с хозяйкой вечера.

Среди звездных гостей - дизайнеры Ольга Навроцкая и Вита Кин, ведущая Маша Ефросинина и другие.

Гоcти отлично повеселились на рождественском гулянии (фото: instagram.com/kosadcha; instagram.com/navro; instagram.com/mashaefrosinina; instagram.com/elena_orfeya)

После застолья и танцев гости устроили забавы на свежем воздухе: стреляли из пушки, устраивали костры и фейерверки, а в завершение вечера – подожгли чучело черта.

Также Катя показала на личной страничке в Instagram праздничные домашние фото с Юрием Горбуновым. Звездные супруги расположились на полу с подарками в руках – в огромных красных коробках оказался конструктор, и ведущие вспомнили детство.

Катя и Юрий поделились праздничным настроением (фото: instagram.com/kosadcha)

Также Катя показала архивный детский новогодний снимок. Она позирует рядо с наряженой елкой и Дедом Морозом.