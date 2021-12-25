Бал и козаки: Осадчая и Горбунов попали в рождественскую феерию в стиле украинского барокко

Катя Осадчая и Юрий Горбунов недавно окрестили младшего сына Данила и сделали это 19 декабря – в День святого Николая. А вот праздновать католический Святвечер и Рождество в лучших традициях супруги отправились в гости к куме, бизнесвумен, владелице бутиков Chloe, Bonpoint Хрысте Храновской.
В загородном доме она устроила яркое и масштабное рождественское гулянье в стиле барокко, а кадры с тематической вечеринки попали в Instagram.
Гостей встречали козаки в традиционных украинских одеяниях, ждал зрелищный вертеп с рождественской колядой. Затем все присутствующие окунулись с головой в водоворот балов и кружились среди дам и кавалеров в викторианских нарядах.
Гостей потчевали наливкой и закусками. Перед таким гостеприимство не устояла даже Катя, которая опрокинула чарку с янтарной жидкостью и разбила ее о землю.
Катя Осадчая на славу погуляла на рождественской костюмированной вечеринке (фото: instagram.com/kosadcha)
Звездную публику развлекали участники "Евровидения 2021" от Украины, группа Go_A и симфонический оркестр. Олег Скрипка исполнил с музыкантами композицию "Нова радість стала", а Фагот из группы "ТНМК" колядовал вместе с хозяйкой вечера.
Среди звездных гостей - дизайнеры Ольга Навроцкая и Вита Кин, ведущая Маша Ефросинина и другие.
Гоcти отлично повеселились на рождественском гулянии (фото: instagram.com/kosadcha; instagram.com/navro; instagram.com/mashaefrosinina; instagram.com/elena_orfeya)
После застолья и танцев гости устроили забавы на свежем воздухе: стреляли из пушки, устраивали костры и фейерверки, а в завершение вечера – подожгли чучело черта.
Также Катя показала на личной страничке в Instagram праздничные домашние фото с Юрием Горбуновым. Звездные супруги расположились на полу с подарками в руках – в огромных красных коробках оказался конструктор, и ведущие вспомнили детство.
Катя и Юрий поделились праздничным настроением (фото: instagram.com/kosadcha)
Также Катя показала архивный детский новогодний снимок. Она позирует рядо с наряженой елкой и Дедом Морозом.
Кстати, Осадчая и Горбунов приступили к съемкам нового сезона "Голоса страны" и уже поделлись первыми фото из закулисья.