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Батарейка садится: Дорофеева сделала неожиданное признание о своем состоянии

Автор: Styler

Надю Дорофееву поклонники всегда привыкли видеть в приподнятом настроении и с улыбкой – жизнерадостная девушка является для них огромным мотиватором, примером и даже иконой стиля. Но и у артистки бывают неблагоприятные периоды, когда она ощущается себя измотанной и опустошенной. Например, недавно Надю выбила из колеи отложенная премьера клипа с российским рэпером Скриптонитом - сама артистка и поклонники изрядно расстроились.

Звезда решила сделать перед фанами личное признание о себе и рассказать, какая она на самом деле и что ощущает. Об этом Надя написала в Instagram.

Надя разместила видео, на котором позирует и одновременно показывает потрясающие пейзажи мыса Рока, находящегося в Португалии на Пиренейском полуострове.Она улыбается в камеру и наслаждается видами.

На Наде – удобный спортивный аутфит, состоящий из светлых штанов, серого удлиненного свитера с горловиной-хомутом, трендовой удлиненной косухи, на голове у певицы – вязаная удобная шапка. Судя по кадрам, на мысе бушевал сильный ветер.

"Тот микроскоп, под которым я всегда нахожусь, позволяет вам многое обо мне узнать. Но этот микроскоп не всегда позволяет мне сказать, сделать или как-то выразить себя так, как я хочу. Такой контроль себя стал моей жизненной аффирмацией и я всегда и везде стараюсь видеть хорошее. Но иногда батарейка садится и у меня не особо получается даже просто стараться. И знаете, мне кажется, это тоже нормально. Ну невозможно все время на эндорфинах. Пусть будут контрасты, они нам всем для чего-то нужны…да?" – поделилась личным и накипевшим певица в подписи под роликом.

Надя со своей командой весело проводит время в Португалии (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Поклонники поспешили поддержать звезду и признались, что отлично понимают ее состояние, а также восхитились открывающимися взору пейзажами.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева призналась в том, что перенесла операцию.

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Надя Дорофеева