"Бджілка" выросла: Алина Гросу выпустила новую дерзкую версию хита своего детства

Сама певица объяснила, что таким образом хотела отдать песне должное - ведь хиту "Бджілка" уже 22 года.

"Почему я решила сделать новую версию этой песни? Потому что моя Пчелка заслуживает вторую жизнь, я и мое поколение когда-то выросли на ней, но то первое звучание, которому было больше 22 лет, к сожалею, устарело. А на концертах меня продолжали просить "спой Пчелку", хотя песня перестала быть органичной со мной. Даже многие артисты, популярные личности, в том числе Монатик со своей командой, 8 лет назад и Гена Витер предлагали мне обновить её, чтоб она снова стала актуальной. Спасибо всем вам за совет, а еще я хочу поблагодарить автора первой Бджілки Ирину Билык за этот хит, который стал моим билетом в шоу-бизнес", - поделилась Гросу на своей странице в Instagram.

При этом новую версию у певицы получилось сделать совершенно другой, более дерзкой и современной. Композиция, исполненная на украинском языке в стиле хип-хоп, показывает повзрослевшую артистку, как внешне, так и внутренне.

"Я очень ценю песню "Бджілка". Конечно, бывало, меня злило то, что постоянно просили и просят ее спеть, но уже давно смирилась с ее предназначением в моей жизни. Обновленная "Бджілка" - это совершенно новый взгляд на смысл песни, на аранжировку. Я давно вынашивала идею сделать ее кардинально другой, и, кажется, мне это удалось", - отметила Алина.

Впервые обновленная версия песни прозвучала на сольном концерте в Одессе. Именно "Бджілка 2.0" открывала концерт и стала большим сюрпризом для всех присутствующих. Премьеру нового сингла GROSU сопровождает динамичный видеоряд, в котором собраны самые яркие моменты из недавнего одесского концерта.

Поклонникам новая версия песни очень понравилась, о чем они сообщили в комментариях.

Наша пчелка дорогая! Песня-пушка

Зваблива версія дитячої пісні

Обожаю Алину! Изменился стиль, но уже ж не ребенок. Танцевальная и запоминающаяся песня!

Алина знает как удивить фанатов! Классно получилось, на одном дыхании слушаю!

В таком стиле я еще тебя не видел, но мне понравилось! Как всегда талантливо, и оригинально! Образ шикарный!

Предлагаем вспомнить первую "Бджілку" 2002 года: