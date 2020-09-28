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Бэби-бум продолжается: Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями

Новина українською → Понедельник 28 сентября 2020 16:36
Бэби-бум продолжается: Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями Хоакин Феникс (фото: instagram.com/theacademy)
Автор: Ольга Турчаникова

Пара принимает поздравления

Оскароносный актер Хоакин Феникс и его возлюбленная Руни Мара стали родителями. Счастливое событие случилось сегодня, 28-го сентября. Актриса родила своему избраннику сына, назвать которого решили в честь покойного брата Хоакина – Ривер. Новость многочисленным фанатам пары сообщил режиссер Виктор Косаковский на Цюрихском фестивале. После показа нового фильма "Гунда", продюсером которого является Феникс, он не удержался: "Кстати, у них только что родился ребенок. Красивый сын по имени Ривер". Для обоих актеров малыш стал первым ребенком.

Бэби-бум продолжается: Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителямиРуни Мара и Хоакин Феникс на "Оскаре" (фото: instagram.com/theacademy)

Сама пара не комментирует пополнение в семействе. 45-летний Хоакин и 35-летняя Руни известны своей скрытностью. Пара старается держать личную жизнь вдали от посторонних глаз. Долгое время им даже удавалось скрывать беременность Мары. Тогда поклонникам проговорились люди из близкого окружения звезд.

Напомним, Хоакин Феникс и Руни Мара познакомились на съемках фильма "Она", в котором исполняли роли бывших возлюбленных. Спустя какое-то время между актерами и в реальной жизни вспыхнула настоящая страсть, которая закончилась романом и помолвкой. Правда, о свадьбе фанаты так и не услышали. Вполне возможно, впрочем, что парочка уже давно тайно поженилась.

Бэби-бум продолжается: Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями45-летний уктер стал отцом впервые (фото: instagram.com/theacademy)

Напомним, Хоакин Феникс стал триумфатором премии "Оскар" 2020, получив статуэтку за роль Джокера в одноименном фильме. Ранее актер удосуживался трех номинаций на эту премию, а также получал массу других значимых наград.

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