Бегущая по волнам: Никитюк в роскошном платье заворожила эффектными кадрами на яхте

Леди Ле предстала спиной к камере на носу корабля. На звезде - летящее шелковое платье синего цвета с длинными рукавами, эффектным шлейфом и открытой спиной.

Ветер красиво развевает наряд Никитюк и ее распущенные волосы, а взметнувшийся подол позволяет полюбоваться на длинные ножки знаменитости.

Леся Никитюк в шикарном платье со шлейфом позировала на яхте в Португалии (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Спонтанне фото, ні разу не готувалася… вділа перше що на очі трапилось! Просто королева експромту", - подписала фото ведущая.

Атмосферные кадры не оставили равнодушными пользователей сети и они искупали Лесю в комплиментах.