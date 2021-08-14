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Бегущая по волнам: Никитюк в роскошном платье заворожила эффектными кадрами на яхте

Автор: Марина Настевич

Леся Никитюк отдыхает на португальском острове Мадейра и не забывает баловать поклонников горячими снимками в крошечных бикини. Также она устроила эффектную и яркую фотосессию на яхте, позируя в роскошном платье.

Живописными снимками телеведущая поделилась в Instagram.

Леди Ле предстала спиной к камере на носу корабля. На звезде - летящее шелковое платье синего цвета с длинными рукавами, эффектным шлейфом и открытой спиной.

Ветер красиво развевает наряд Никитюк и ее распущенные волосы, а взметнувшийся подол позволяет полюбоваться на длинные ножки знаменитости.

Леся Никитюк в шикарном платье со шлейфом позировала на яхте в Португалии (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Спонтанне фото, ні разу не готувалася… вділа перше що на очі трапилось! Просто королева експромту", - подписала фото ведущая.

Атмосферные кадры не оставили равнодушными пользователей сети и они искупали Лесю в комплиментах.

  • Боже, как красиво! Богиня
  • О Боги!!! Волшебная
  • Нежность
  • Леся вы как всегда на юморе, спасибо, что вдохновляете и поднимаете настроение
  • Яка краса. Ця Леся просто вогонь
  • Крутые фото
  • Ну як можна бути такою красоткою!?
  • Как красиво
  • Де Ді Капріо?
  • Это невероятно красиво
  • Шикарна королева
  • Повелителька морської стихії
  • Бегущая по волнам
  • Так красиво, и платье и вид шикарный

Напомним, ранее Леся Никитюк в бикини показала свой завтрак на Мадейре - ведущая устроила пикник прямо на обочине дороги.

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