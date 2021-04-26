А где белье? Смелая Каменских озадачила поклонников пикантным фото
Настя Каменских регулярно радует поклонников фотоотчетами из Мексике. Она улетела в экзотическую страну ради перезагрузки и съемок собственного реалити "Девочки рулят", прихватив с собой лучшую подругу дизайнера Анну Завгороднюю и маму Лидию Петровну. К слову, девичью компанию разбавил Потап – он прилетел инкогнито и сделал сюрприз жене. Так, Настя продолжает баловать фанов атмосферными снимками, а свежее фото на ее странице в фотоблоге поразило их своей откровенностью.
Артистка поделилась в Instagram кадром, на котором запечатлена в топе от купальника цвета мокко с пикантной деталью – цепочкой на животе. Она прикрыла глаза и наслаждается спокойствием и умиротворением.
"Закрыть глаза и раствориться в моменте", - подписала красочный кадр Настя.
Но ее поклонникам бросилось в глаза то, что певица позирует без трусиков. Под пестрым парео, повязанном на бедрах, они увидели отсутствие плавок. На артистку посыпалась масса вопросов.
Настя Каменских подразнила поклонников соблазнительным фото (фото: instagram.com/kamenskux)
- Рассекаешь без трусов?
- И не забыть надеть трусы
- Без трусиков?
- А что по белью?
- Самая жаркая женщина на свете
- Легкая, воздушная и вседышащая
- Ах...... Платок бы еще снять
- Ножки и грудь просто супер, и секси без трусиков
- Наверняка вы знаете какой-то секрет красоты и совершенства, иначе как объяснить вашу чудесную привлекательность?
- Насть, огонь фото! Есть где фантазии разгуляться!
Напомним, что ранее Настя Каменских растрогала признанием о маме и пояснила, почему обращается к ней по имени.