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Беременная Осадчая рассказала о своем рационе на отдыхе: "важно не набрать лишнего"

Автор: Марина Настевич

Телеведущая Катя Осадчая, которая ждет третьего ребенка, старается по полной насладиться летом и морем до появления малыша. Вместе с мужем Юрием Горбуновым и младшим сыном Иваном она отдыхает в Турции, балуя поклонников пляжными кадрами. При этом звезда старается не набрать лишнего и раскрыла свои способы этого добиться.

В своем Instagram Катя показала милый летний лук и поделилась секретами поддержания фигуры.

Ведущая позировала в свободном черном платье, панамке и темных очках. Соломенная пляжная сумка и нитка жемчуга на шее завершают образ звезды. Ее волосы еще влажные после купания и немного растрепаны, что добавляет снимкам особого очарования.

Катя Осадчая очаровала цветущим видом на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая призналась, что старается не набрать лишнего на отдыхе, ведь потом ей будет особенно сложно от него избавиться.

Раскрыла она и лайфхаки,, которые ей помогают.

"Цьго разу, на відпочинку, особливо важливо не набрати зайвого, поки тримаюсь. Фрукти до 15:00, хліб тільки зранку, уникати солодкого (поки виходить) і багато води протягом дня. А які ваші рецепти збереження ваги на відпочинку?" - поделилась Катя.

Пользователи сети принялись делиться своими секретами, а также восхищаться цветущим внешним видом ведущей.

  • Вы красотка
  • Катюша, какая ты красотка, здоровья вам с малышкой
  • Дуже гарна!
  • Очаровательная
  • Вам до лиця вагітність
  • Життя занадто коротке і швидкоплинне, щоб постійно собі у чомусь відмовляти. Їм все що хочу і коли хочу
  • Катя, Ви прекрасні
  • Как 25-летняя девочка
  • Какая Вы красивая
  • Будет девочка, это видно!
  • Катюша выглядишь бомбезно! Образ прекрасный, не узнала пока не прочла. РЕСПЕКТ!

Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов восхитили счастливым фото со светского мероприятия.

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Катя Осадчаятелеведущая