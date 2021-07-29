Беременная Осадчая рассказала о своем рационе на отдыхе: "важно не набрать лишнего"

Ведущая позировала в свободном черном платье, панамке и темных очках. Соломенная пляжная сумка и нитка жемчуга на шее завершают образ звезды. Ее волосы еще влажные после купания и немного растрепаны, что добавляет снимкам особого очарования.

Катя Осадчая очаровала цветущим видом на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая призналась, что старается не набрать лишнего на отдыхе, ведь потом ей будет особенно сложно от него избавиться.

Раскрыла она и лайфхаки,, которые ей помогают.

"Цьго разу, на відпочинку, особливо важливо не набрати зайвого, поки тримаюсь. Фрукти до 15:00, хліб тільки зранку, уникати солодкого (поки виходить) і багато води протягом дня. А які ваші рецепти збереження ваги на відпочинку?" - поделилась Катя.

Пользователи сети принялись делиться своими секретами, а также восхищаться цветущим внешним видом ведущей.