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Беременная Василиса Фролова обнажилась на фото, прикрывшись лишь бенгальскими огнями

Новина українською → Пятница 01 января 2021 08:30
Беременная Василиса Фролова обнажилась на фото, прикрывшись лишь бенгальскими огнями Василиса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Автор: Светлана Мащенко

Беременная телеведущая Василиса Фролова, недавно переболевшая коронавирусом, устроила жаркую фотосессию "в стиле Деми Мур".

42-летняя звезда предстала на фото в Instagram полностью обнаженной, а на некоторых кадрах игриво прикрылась бенгальскими огнями.

"При надії на 2021", - подписала пикантные кадры Фролова.

Интересно, что когда девушка объявила о своей беременности, она шутила, что вынашивает "корониала".

Беременная Василиса Фролова обнажилась на фото, прикрывшись лишь бенгальскими огнямиБеременная Василиса Фролова обнажилась на фото, прикрывшись лишь бенгальскими огнямиБеременная Василиса Фролова обнажилась на фото, прикрывшись лишь бенгальскими огнями

Василиса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Поклонники певицы разошлись во мнениях: кое-кто выразил восхищение, а некоторые посчитали эти фото слишком откровенными для того, чтобы выкладывать в сеть.

Беременная Василиса Фролова обнажилась на фото, прикрывшись лишь бенгальскими огнямиБеременная Василиса Фролова обнажилась на фото, прикрывшись лишь бенгальскими огнями

Василиса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)

  • "Безумно красива;
  • Слишком откровенно, чтоб закидывать в инет.
  • Обалдеть! Красотка невероятная!
  • Самая красивая! Пузик мой.
  • Цей рік має бути чудовий!" - пишут пользователи.

Василиса Фролова уроженка Харькова. Ее настоящее имя Юлия. Девушка начинала свою карьеру с моделинга: дважды заслужила титул "Miss Body Beautiful of the world" (Сингапур, Турция). Работала моделью в Украине, в России и во Франции.

С 2003 года была ведущей на канале М1. Сейчас Василиса Фролова продолжает свою карьеру в качестве ведущей на телеканале "Прямой" и ведет эфиры на "Радио НВ".

Официально Фролова никогда не была замужем. По ее словам, штамп в паспорте - не самое важное и можно запросто обойтись без него, но блондинка не скрывает, что у нее есть любимый мужчина.

Напомним, что недавно Василиса Фролова переболела коронавирусом. Ведущая рассказала, как себя чувствует.

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