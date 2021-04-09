Беременная жена Добрынина рассекретила свой вес: нежное фото

Победительница шоу "Холостяк" и жена шоумена Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая сейчас на 6 месяце беременности, рассекретила свой нынешний вес.
В своем Instagram девушка поделилась нежными фото, сделанными у зеркала.
Даша позирует в коротком топе с оголенным животом, нежно положив на него руку.
"69 килограммов любви выглядят вот так", - подписала кадры Квиткова.
Даша Квиткова показала оголенный беременный живот и раскрыла свой вес (фото: instagram.com/kvittkova)
Напомним, что до беременности ее вес был 55 килограммов.
Отметим, что фото были сделаны в отеле в Дубае, куда Добрынин неожиданно увез любимую, чтобы отдохнуть перед рождением ребенка. Для нее это стало приятным сюрпризом.
"Просыпайся, у тебя есть 20 минут, чтобы собрать свой чемодан. Именно с этих слов началось сегодня мое утро. Меня долго уговаривать не нужно, поэтому через минут 30 мы уже сидели в такси и ехали в аэропорт. Наше трио отправляется в тепло. Люблю нашу семью за спонтанность. Куда мы? Туда, где я никогда не была. Муж везёт нас в Дубай", - рассказала днем ранее девушка.
В сториз она поделилась, что полет перенесла нормально, врач его одобрил, и сказал, что это никак не повредит плоду.
В комментариях поклонники осыпают Дашу комплиментами и отмечают, что она прекрасно выглядит.
Напомним, ранее Даша Квиткова рассказала, как долго пыталась забеременеть и покупала тесты по 20 штук в день.