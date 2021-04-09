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Беременная жена Добрынина рассекретила свой вес: нежное фото

Автор: Lite

Победительница шоу "Холостяк" и жена шоумена Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая сейчас на 6 месяце беременности, рассекретила свой нынешний вес.

В своем Instagram девушка поделилась нежными фото, сделанными у зеркала.

Даша позирует в коротком топе с оголенным животом, нежно положив на него руку.

"69 килограммов любви выглядят вот так", - подписала кадры Квиткова.

Даша Квиткова показала оголенный беременный живот и раскрыла свой вес (фото: instagram.com/kvittkova)

Напомним, что до беременности ее вес был 55 килограммов.

Отметим, что фото были сделаны в отеле в Дубае, куда Добрынин неожиданно увез любимую, чтобы отдохнуть перед рождением ребенка. Для нее это стало приятным сюрпризом.

"Просыпайся, у тебя есть 20 минут, чтобы собрать свой чемодан. Именно с этих слов началось сегодня мое утро. Меня долго уговаривать не нужно, поэтому через минут 30 мы уже сидели в такси и ехали в аэропорт. Наше трио отправляется в тепло. Люблю нашу семью за спонтанность. Куда мы? Туда, где я никогда не была. Муж везёт нас в Дубай", - рассказала днем ранее девушка.

В сториз она поделилась, что полет перенесла нормально, врач его одобрил, и сказал, что это никак не повредит плоду.

В комментариях поклонники осыпают Дашу комплиментами и отмечают, что она прекрасно выглядит.

  • Вы прекрасны в вашем положении
  • Прекрасная
  • Самая прекрасная фигура
  • Яка ти гарна. Найщиріший, неймовірний блогер!
  • Невероятно нежная
  • Дуже гарна
  • Самые прекрасные 69 кг
  • Как мило
  • Вы просто превосходны
  • Волшебная!
  • Женственная и красивая
  • Какой пузик

Напомним, ранее Даша Квиткова рассказала, как долго пыталась забеременеть и покупала тесты по 20 штук в день.

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Новости Украины Никита ДобрынинДаша Квиткова
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