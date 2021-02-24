Беременная жена Павлика после жалоб на финансовые трудности похвасталась новым люксовым авто

Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репяхова рассекретила пол будущего малыша – пара ждет появления на свет мальчика. Хоть артист и его супруга узнали новость гораздо раньше, не спешили сообщать родственникам и общественности – хотели разделить этот момент только для двоих и уж потом афишировать пол малыша. Екатерина решила сделать себе по такому случаю знаковый подарок – она приобрела авто.

На странице в Instagram Екатерина показала фото из салона и рассказала о своих предпринимательских талантах на пути к мечте.

Она отметила, что в ее семье все женщины чувствуют себя уверенно за рулем. Жена Павлика еще со школьных времен мечтала о личном авто – аккуратной легковой и маневренной машине.

Так, Екатерина присмотрела в салоне авто своей мечты и не удержалась от покупки. Жену Павлика переполняли эмоции и она всем пожелала почувствовать нечто подобное.



"Еще в 2017 году моя сестра одолжила мне денег на покупку квартиры в киевской области. Я отдавала ей эти деньги еще с мастер-классов и семинаров. А потом я продала эту квартиру почти вдвое дороже. А теперь приняла решение, что машинка и комфорт нам с мамой и сыном просто необходимы. Мы с ними будущие путешественники – автомобилисты", - заявила Екатерина.

Екатерина давно мечтала о новом авто (фото: instagram.com/repyahovakate)

Напомним, что ранее Екатерина жаловалась на то, что из-за пандемии звездная семья осталась без концертов, мероприятий и привычных доходов.