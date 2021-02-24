ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Беременная жена Павлика после жалоб на финансовые трудности похвасталась новым люксовым авто

Новина українською → Среда 24 февраля 2021 15:57
Беременная жена Павлика после жалоб на финансовые трудности похвасталась новым люксовым авто Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Lite

Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репяхова рассекретила пол будущего малыша – пара ждет появления на свет мальчика. Хоть артист и его супруга узнали новость гораздо раньше, не спешили сообщать родственникам и общественности – хотели разделить этот момент только для двоих и уж потом афишировать пол малыша. Екатерина решила сделать себе по такому случаю знаковый подарок – она приобрела авто.

На странице в Instagram Екатерина показала фото из салона и рассказала о своих предпринимательских талантах на пути к мечте.

Она отметила, что в ее семье все женщины чувствуют себя уверенно за рулем. Жена Павлика еще со школьных времен мечтала о личном авто – аккуратной легковой и маневренной машине.

Так, Екатерина присмотрела в салоне авто своей мечты и не удержалась от покупки. Жену Павлика переполняли эмоции и она всем пожелала почувствовать нечто подобное.

"Еще в 2017 году моя сестра одолжила мне денег на покупку квартиры в киевской области. Я отдавала ей эти деньги еще с мастер-классов и семинаров. А потом я продала эту квартиру почти вдвое дороже. А теперь приняла решение, что машинка и комфорт нам с мамой и сыном просто необходимы. Мы с ними будущие путешественники – автомобилисты", - заявила Екатерина.

Беременная жена Павлика после жалоб на финансовые трудности похвасталась новым люксовым авто

Екатерина давно мечтала о новом авто (фото: instagram.com/repyahovakate)

Напомним, что ранее Екатерина жаловалась на то, что из-за пандемии звездная семья осталась без концертов, мероприятий и привычных доходов.

Жена артиста и его концертный директор отмечала, что они ушли "в минус". Из-за финансовых трудностей пара была вынуждена отстрочить покупку недвижимости, хоть Екатерина мечтает о собственном доме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Виктор Павлик Екатерина Репяхова
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Стало известно, кто в Украине первым вакцинировался от COVID: это не политик
Стало известно, кто в Украине первым вакцинировался от COVID: это не политик