Беременная жена Виктора Павлика показала фото в купальнике

Беременная первенцем молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала новую фотографию в черном купальнике, на которой виден ее округлившийся животик.

Пол малыша будущие родители уже знают, но общественности пока не говорят. Новое фото 26-летня девушка опубликовала в Instagram-stories.

Екатерина Репяхова показала беременное фото (фото: instagram.com/repyahovakate)

Очевидно, что супруга музыканта находится на ранних месяцах беременности. В сети она также рассказала своим подписчикам, что родит ребенка раньше лета.

Напомним, Екатерина рассказала, что ее беременность не была для них с супругом неожиданностью, поскольку это был запланированный шаг в их жизни. Она призналась, что сначала не могла в это поверить и делала тест на беременность три раза.

Чтобы подготовиться к зачатию, оба супруга прошли обследование и только потом приступили к делу. А вот забеременеть Екатерине, по ее словам, удалось только с четвертой попытки.

Ранее Екатерина Репяхова попала в ДТП с пенсионеркой. Девушка призналась, что все обошлось легким испугом. Полицию не вызывали, и травм никто не получил. Девушка заявила, что виновная в аварии пенсионерка предложила откупиться по-мирному, и она согласилась.

Репяхова рассказала, что в нее врезалась женщина "в годах", когда сдавала назад и не заметила ее.