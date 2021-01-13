ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Беременная жена Виктора Павлика показала фото в купальнике

Новина українською → Среда 13 января 2021 19:20
Беременная жена Виктора Павлика показала фото в купальнике Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Роман Мирончук

Беременная первенцем молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала новую фотографию в черном купальнике, на которой виден ее округлившийся животик.

Пол малыша будущие родители уже знают, но общественности пока не говорят. Новое фото 26-летня девушка опубликовала в Instagram-stories.

Беременная жена Виктора Павлика показала фото в купальнике

Екатерина Репяхова показала беременное фото (фото: instagram.com/repyahovakate)

Очевидно, что супруга музыканта находится на ранних месяцах беременности. В сети она также рассказала своим подписчикам, что родит ребенка раньше лета.

Напомним, Екатерина рассказала, что ее беременность не была для них с супругом неожиданностью, поскольку это был запланированный шаг в их жизни. Она призналась, что сначала не могла в это поверить и делала тест на беременность три раза.

Чтобы подготовиться к зачатию, оба супруга прошли обследование и только потом приступили к делу. А вот забеременеть Екатерине, по ее словам, удалось только с четвертой попытки.

Ранее Екатерина Репяхова попала в ДТП с пенсионеркой. Девушка призналась, что все обошлось легким испугом. Полицию не вызывали, и травм никто не получил. Девушка заявила, что виновная в аварии пенсионерка предложила откупиться по-мирному, и она согласилась.

Репяхова рассказала, что в нее врезалась женщина "в годах", когда сдавала назад и не заметила ее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса шоубиз Екатерина Репяхова
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Общий карантин перейдет в адаптивный: что планирует Минздрав после январского локдауна
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Общий карантин перейдет в адаптивный: что планирует Минздрав после январского локдауна