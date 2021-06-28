Беременную Осадчую в кокетливом наряде внезапно раскритиковали в сети: "уже не актуально"

Катя Осадчая и Юрий Горбунов стали именно теми счастливчиками, которым довелось испытать все капризы июльской бури и катаклизмов в Украине на себе – пара оказалась в эпицентре шторма во время перелета из Киева во Львов, им пришлось переживать за свою безопасность, но все обошлось. Так, ведущие успели не только поработать, но и отдохнуть, прогулявшись по живописному историческому центру города. Катя и Юрий прибыли во Львов на громкое музыкальное мероприятие в творческой жизни Украины - Leopolis Jazz Festival.
Звездная семья поделилась красочными кадрами с фестиваля в Instagram.
В последнее время беременная Катя все чаще предпочитает наряды в светлых тонах – она с удовольствием носить молочные платья и натуральной ткани, которые делают ведущую в интересном положении еще более нежной и женственной. Этот светский выход не стал исключением.
Катя выбрала платье на запах, украшенное рюшами и интересной деталью – воротником-чокером. Летний аутфит позволил Кате показать стройные ножки. Она дополнила свой наряд удобными эспадрильями и надела фирменный аксессуар – широкополую соломенную шляпку.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов побывали на джазовом фестивале во Львове (фото: instagram.com/kosadcha)
На одном из кадров ведущая позирует в белом пиджаке – трендовом элементе гардероба, который выручит в любых обстоятельствах и станет отличной базой.
К слову, именно разрез платья стал причиной жарких споров под фото Кати и Юрия.
Были и те, кто по достоинству ценил кокетливый и одновременно элегантный наряд знаменитости и сделал комплименты паре Кати и Юрия.
Напомним, что ранее Катя и Юрий провели замечательное время в Одессе и забросали сеть счастливыми фото.