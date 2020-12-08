UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Бесконечно мило: Осадчая и Горбунов с сыном нарядили стильную елочку

Автор: Ольвия Агаркова

Ведущие показали новогодний декор дома

Катя Осадчая и Юрий Горбунов очень ценят семейный уют – пара старается как можно чаще проводит время с маленьким сыночком Иваном, который растет и развивается прямо на глазах. Правда, лицо малыша ведущие все еще скрывают, но недавно Юрий впервые показал его, но мальчик выл в шапке и маске, впрочем, поклонники смогли рассмотреть глаза ребенка. Теперь же ведущий поделился фото наряженной праздничной елки, которую декорировал вместе с женой и сыном.

Юрий сообщил, что воскресенье без "Танцев со звездами" решил использовать с толком – семья нарядила новогоднюю елку, развесила блестящие игрушки и создала в доме праздничную атмосферу. Родителям помог маленький Иван.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном Иваном нарядили елку (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники предположили, что фото делал старший сын Кати – Илья. Конечно же. Счастливая семья не осталась без восторженных комплиментов.

  • Какие милые
  • Красивое фото
  • Очень уютное и атмосферное домашнее фото
  • Так мило
  • Самая милая и добрая семья! Искренние отношения!
  • Супер фото. В нем все и семья и тепло, и радость. и счастье, и домашний уют
  • Папина копия

В Instastories Катя показала процесс создания новогоднего декора в доме. Она сняла на камеру елочку, которую разместила в гостиной и пообещала. что вскоре она нарядит деревцо. "Радуюсь елке как ребенок", – призналась ведущая.

Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали уютный вечер вдвоем в ресторане.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов