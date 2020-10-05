Бесподобная! Горячая Даша Астафьева топлес в чулках свела с ума волнительными изгибами
Певица показала пикантный снимок в одних трусиках и чулках на подвязках
Даша Астафьева умеет превратить эротическую съемку в произведение искусства. Девушка так органично и естественно позирует в кадре, что ее откровенные фотосеты выглядят одновременно эстетично и сексуально. Это она доказала в очередной раз во время пикантной фотосессии, красуясь топлес, а горячими снимками поделилась в Instagram.
На одном из кадров девушка расположилась в столе в нюдовом лифе и фатиновой юбке, а также прозрачных печатках. Макияж и прическа образуют гармоничный ретро-образ кинодивы 50-х.
А следующий кадр был куда смелее и раскованнее – Даша предстала перед поклонниками топлес в одних туссиках и чулках на поясе с подвязками. Она лежит на спинке кожаного дивана, сохраняя балланс.
"Каждый рывок, это не только наш смысл. Я верю, что искусство - это панацея для тех, кто ещё человек. Мы - люди. Мы - искусство!" - подписала Даша откровенное фото.
Поклонники не устояли пред жаркими чувственными снимками своей любимицы и искупали ее в овациях.
- Браво фотографу за то что раскрыл и показал Дашу такой нежной глубокой, и красивой.
- Как же вы прекрасны
- Превосходные слова и чувственность
- Даша, Вы очаровательная и потрясающая красотка. Шикарная девочка!
- Изящность, вдохновение
- Ну какая же ты конфета
- Бесподобная девушка
- Дашенька, вы богиня, идеал! Так держать!
- Это просто шедевр
Напомним, что ранее Даша Астафьева запустила собственную линию одежды и выступила в качестве модели.
К слову, Даша Астафьева восхитила шикарным бюстом в вечернем платье.