ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Бесподобная! Горячая Даша Астафьева топлес в чулках свела с ума волнительными изгибами

Новина українською → Понедельник 05 октября 2020 21:57
Бесподобная! Горячая Даша Астафьева топлес в чулках свела с ума волнительными изгибами Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Lite

Певица показала пикантный снимок в одних трусиках и чулках на подвязках

Даша Астафьева умеет превратить эротическую съемку в произведение искусства. Девушка так органично и естественно позирует в кадре, что ее откровенные фотосеты выглядят одновременно эстетично и сексуально. Это она доказала в очередной раз во время пикантной фотосессии, красуясь топлес, а горячими снимками поделилась в Instagram.

На одном из кадров девушка расположилась в столе в нюдовом лифе и фатиновой юбке, а также прозрачных печатках. Макияж и прическа образуют гармоничный ретро-образ кинодивы 50-х.

А следующий кадр был куда смелее и раскованнее – Даша предстала перед поклонниками топлес в одних туссиках и чулках на поясе с подвязками. Она лежит на спинке кожаного дивана, сохраняя балланс.

"Каждый рывок, это не только наш смысл. Я верю, что искусство - это панацея для тех, кто ещё человек. Мы - люди. Мы - искусство!" - подписала Даша откровенное фото.

Поклонники не устояли пред жаркими чувственными снимками своей любимицы и искупали ее в овациях.

  • Браво фотографу за то что раскрыл и показал Дашу такой нежной глубокой, и красивой.
  • Как же вы прекрасны
  • Превосходные слова и чувственность
  • Даша, Вы очаровательная и потрясающая красотка. Шикарная девочка!
  • Изящность, вдохновение
  • Ну какая же ты конфета
  • Бесподобная девушка
  • Дашенька, вы богиня, идеал! Так держать!
  • Это просто шедевр

Напомним, что ранее Даша Астафьева запустила собственную линию одежды и выступила в качестве модели.

К слову, Даша Астафьева восхитила шикарным бюстом в вечернем платье.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Даша Астафьева
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Азербайджан просит Украину не допустить выезда этнических армян в Карабах
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Азербайджан просит Украину не допустить выезда этнических армян в Карабах