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Бесподобная: Илона Гвоздева заставила поклонников ностальгировать своим видео с "Танцев со звездами"

Автор: Lite

Илона Гвоздева то и дело поддается ностальгии по "Танцам со звездами" , недавно танцор и хореограф поделилась с фанатами искренними фото своего участия в проекте. Она призналась, что это одно из самых невероятных чувств - стоять не сцене.

А на этот раз в своем микроблоге Илона показала нарезку страстных танго с проекта в коротком видеоролике.

"Поздравляю всех с международным Днем танго. Хочу вспомнить вместе с вами самые яркие мои танцы в стиле танго!", - написала Илона.

"Как всегда, бесподобная", "Круто! Очень красиво, Илона, восхищаюсь", "Вау, дууууже... До мурашок", - написали фанаты.

Напомним, что на Танцах со звездами 2020 победила Санта Димопулос. Оценки судей добавили к количеству голосов от телезрителей. Победу одержала Санта Димопулос и Макс Леонов, именно они удостоились кубка. При этом Санта отдала кубок Юлии, заявив, что Санина заслужила этот кубок, поскольку ранее она никогда не танцевала и добилась потрясающих результатов на танцевальном шоу.

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Новости Украины Танці з зіркамиТанцы со звездамиИлона Гвоздева