Как всегда безупречна: 55-летняя Синди Кроуфорд восхитила цветущим внешним видом (видео)

Синди Кроуфорд показала новое видео, которое она со своей командой записывала для Meaningful Beauty - собственного косметического бренда легендарной модели. И, как обычно, восхитила сеть своим нестареющим внешним видом .

В ролике она предстала в стильном наряде, с роскошной прической и макияжем и просто покорила сеть!

Синди примерила образ total white, который имеет свойство зрительно полнить, но здесь сыграл как раз наоборот: он подчеркнул, какой стройной остается фигура модели, которой недавно исполнилось 55. В простой белой футболке и джинсах, Кроуфорд выгляди по-настоящему гламурно благодаря укладке волнами и насыщенному макияжу.

Синди по-прежнему хороша (видео: instagram.com/cindycrawford)

"Как прекрасна!", "Оглушительная", "Просто безупречна", "Удивительная", "Красота, красота!", "Просто мастер своего дела", "Как всегда ярко сияешь!", "Твои волосы просто удивительны", - пишут фанаты.

Напомним, среди секретов своей неувядающей красоты Синди Кроуфорд называла режим дня, правильное питание и водный баланс. А из более практических советов: регулярное посещение косметолога и использование подходящих вашей коже средств. Также супермодель обожает сауну и даже оборудовала ее у себя дома.