В бикини и с голой грудью: беременная Эмили Ратаковски показала роскошные формы в откровенной съемке

Эмили Ратаковски показала новую серию фото в нарядах собственного бренда Inamorata. Доказав тем самым, что беременность – вовсе не причина переставать носить откровенные вещи, а также демонстрировать тело в сети. Звезда позирует в ярко-оранжевом купальнике, украшенном аппликацией в виде женского тела – этот рисунок давно стал символом бренда. Крошечное бикини подчеркнуло заметно округлившийся животик, а также роскошные формы соблазнительной модели. Но кажется, этого она и добивалась.



Эмили в новой съемке (фото: instagram.com/emrata)

На фото в Instagram Inamorata она предстала в болем горячих образах. Девушка надела низ от купальника, а в качестве верха – совершенно прозрачный топ из фатина, который полностью обнажил грудь Ратаковски.



Эмили даже более откровенна, чем обычно (фото: instagram.com/inamoratawoman)

Все образы дополнил яркий макияж в теплых тонах – любимый у Эмили. А также крупные золотые серьги-кольца и нарочито растрепанная укладка. Вышло дерзко и соблазнительно! "Я просто таю", "Как же ты прекрасна", "Вау! Ты обворожительна", "Самая милая в мире", "Ты выглядишь такой красивой, когда беременна. Я просто не могу", - пишут фанаты, которых у девушки уже около 30 миллионов.

Напомним, Эмили только на днях сообщила миру, что беременна. За это время она успела появиться на улицах в максимально откровенном наряде.