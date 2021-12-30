ru ua
Чт, 30 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В бикини круглый год: Тина Кунаки, Изабель Гулар и другие звезды на жарких пляжных фото

Новина українською →
Четверг 30 декабря 2021 21:19
В бикини круглый год: Тина Кунаки, Изабель Гулар и другие звезды на жарких пляжных фото ​​​​​​​Изабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)
Автор: RBC.UA

Несмотря на то что с карантином список мест для "зимовки" существенно сократился, знаменитости находят пути к теплым краям. На днях Тина Кунаки буквально взорвала сеть своим загорелым телом в купальнике оттенка мокко.

Предлагаем полюбоваться и другими знаменитостями, которые засыпали сеть горячими пляжными фото.

Помимо жены Венсана Касселя, в Бразилию отправились также супермодели Алессандра Амбросио и Жизель Оливейра. Одна из самых спортивных моделей в мире Изабель Гулар, как и ее коллега Фрида Аасен ежедневно радуют порцией вдохновляющих снимков с пляжей Сен-Барта. Обе красавицы обожают мотивировать поклонников на спорт.

Здесь же проводят зимние каникулы телеведущая Лорен Санчес и основатель Amazon Джефф Безос. А вот Кэндис Свейнпол порадовала красочными фото из своей родной Африки. Кто еще решил отправиться в лето, смотрите ниже.

В бикини круглый год: Тина Кунаки, Изабель Гулар и другие звезды на жарких пляжных фотоВ бикини круглый год: Тина Кунаки, Изабель Гулар и другие звезды на жарких пляжных фотоФрида Аасен (фото: instagram.com/frida_aasen)

В бикини круглый год: Тина Кунаки, Изабель Гулар и другие звезды на жарких пляжных фотоВ бикини круглый год: Тина Кунаки, Изабель Гулар и другие звезды на жарких пляжных фотоИзабель Гулар с бойфрендом (фото: instagram.com/izabelgoulart)

В бикини круглый год: Тина Кунаки, Изабель Гулар и другие звезды на жарких пляжных фото

В бикини круглый год: Тина Кунаки, Изабель Гулар и другие звезды на жарких пляжных фотоКэндис Свейнпол (фото: instagram.com/angelcandices)

В бикини круглый год: Тина Кунаки, Изабель Гулар и другие звезды на жарких пляжных фото

Лорен Санчес и Джефф Безос (фото: instagram.com/laurenwsanchez)

В бикини круглый год: Тина Кунаки, Изабель Гулар и другие звезды на жарких пляжных фотоВ бикини круглый год: Тина Кунаки, Изабель Гулар и другие звезды на жарких пляжных фотоЖизель Оливейра (фото: instagram.com/giizeleoliveira)

В бикини круглый год: Тина Кунаки, Изабель Гулар и другие звезды на жарких пляжных фотоВ бикини круглый год: Тина Кунаки, Изабель Гулар и другие звезды на жарких пляжных фотоАлессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В бикини круглый год: Тина Кунаки, Изабель Гулар и другие звезды на жарких пляжных фотоВ бикини круглый год: Тина Кунаки, Изабель Гулар и другие звезды на жарких пляжных фотоТина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

В бикини круглый год: Тина Кунаки, Изабель Гулар и другие звезды на жарких пляжных фотоИрина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Смотрите также топ-10 провокационных снимков пышнотелой модели Эшли Грэм без ретуши и обработки.

А еще 7 горячих домашних образов от Насти Каменских, Леси Никитюк, Лободы и других.

Читайте LITE в Google News
Тина Кунаки Венсан Кассель Шоу-бизнес Модные тренды
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину идет потепление: где на Новый год будет +7 градусов
В Украину идет потепление: где на Новый год будет +7 градусов