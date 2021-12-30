В бикини круглый год: Тина Кунаки, Изабель Гулар и другие звезды на жарких пляжных фото
Несмотря на то что с карантином список мест для "зимовки" существенно сократился, знаменитости находят пути к теплым краям. На днях Тина Кунаки буквально взорвала сеть своим загорелым телом в купальнике оттенка мокко.
Предлагаем полюбоваться и другими знаменитостями, которые засыпали сеть горячими пляжными фото.
Помимо жены Венсана Касселя, в Бразилию отправились также супермодели Алессандра Амбросио и Жизель Оливейра. Одна из самых спортивных моделей в мире Изабель Гулар, как и ее коллега Фрида Аасен ежедневно радуют порцией вдохновляющих снимков с пляжей Сен-Барта. Обе красавицы обожают мотивировать поклонников на спорт.
Здесь же проводят зимние каникулы телеведущая Лорен Санчес и основатель Amazon Джефф Безос. А вот Кэндис Свейнпол порадовала красочными фото из своей родной Африки. Кто еще решил отправиться в лето, смотрите ниже.
Фрида Аасен (фото: instagram.com/frida_aasen)
Изабель Гулар с бойфрендом (фото: instagram.com/izabelgoulart)
Кэндис Свейнпол (фото: instagram.com/angelcandices)
Лорен Санчес и Джефф Безос (фото: instagram.com/laurenwsanchez)
Жизель Оливейра (фото: instagram.com/giizeleoliveira)
Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
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