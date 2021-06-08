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Битва нарядов: стильные Кухар и Джамала появились в похожих платьях-вышиванках

Автор: Lite

Екатерина Кухар часто носит вышитые платья, которые невероятно идут яркой брюнетке. В ее коллекции не один этнический наряд и к культурному наследию нации прима-балерина относиться исключительно трепетно и уважительно. Так, Екатерина вышла в свет в новом эффектном платье-вышиванке от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

Фото своего светского выхода судья "Танцев со звездами" поделилась в Instagram.

Так, у примы-балерины были почетная отвественная миссия - на закрытии юбилейного 50-го кинофестиваля "Молодость" она награждала победителей в номинации "Детское кино". Екатерина выбрала ерную вышиванку с контрастными нежными вышитыми крупными цветами и объемными рукавами три четверти, текстильным поясом с нежно-голубими кисточками.

Катерина Кухар блистала в роскошном вышытом платье (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Мир кино и мир балета — это два искусства схожие между собой. Мы творим, перевоплощаемся, создаём новые образы и истории именно для зрителя. Каждый раз стремимся завладеть их вниманием, перенести в другое измерение, воплощая в своём творчестве разнообразную палитру и красоту жизни", - подписала атмосферный кадр прима-балерина.

К слову, в такой же вышиванке недавно появилась и Джамала. Правда стоит обратить внимание на оформление зоны декольте – ведь в двух на первый взгляд идентичных платьях верх несколько отливается верх, также разнится и длина нарядов.

Джамала показала яркий образ в платье-вышиванке (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала дополнила свой этнический наряд кожаной шляпой с цепочкой и надела удобные кроссовки.

Напомним, что ранее Джамала удивила заявлением о возможном участии в "Танцах со звездами".

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Новости Украины Екатерина КухарДжамала