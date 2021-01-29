Они очень близки: инсайдер рассказал об отношениях Ирины Шейк и Брэдли Купера

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в 2019-м году. Несмотря на то что обе звезды хранили молчание, в прессе то и дело обсуждались причины их разрыва и чувства экс-возлюбленных после него. Сама модель только один раз высказалась более-менее откровенно, заявив, что "два прекрасных человека не обязательно будут прекрасной парой".

Ролителям также удалось достичь понимания в вопросах воспитания общей дочери Леи. Ирину и Брэдли часто заставали за прогулками с малышкой. А однажды папарацци даже заснял их обнимающимися.

Ирина Шейк и Брэдли Купер (скриншоты: instagram.com/a.typic.no)

На днях в сети появилась новая информация об отношениях звезд. По словам приближенного к паре источника, Ирина и Брэдли очень хорошо ладят. Модель и актер стали настоящими друзьями и могут похвалиться теплыми отношениями.

"У них очень сердечные и дружеские отношения. Их совместное воспитание дочери в соответствии с графиком не приносит проблем, и они очень уважают друг друга. Главным приоритетом для Брэдли является малышка Лея, а Ирина - очень заботливая мама. Они оба хотят лучшего для дочери, поэтому им легко оставаться одной командой в отношениях", - утверждает инсайдер, который остался неизвестным.

Ранее Ирина поделилась своим секретом идеальных бровей, который может себе позволить каждая девушка.