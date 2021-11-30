Блондинка в законе: эффектная Ребрик в ярком наряде раздразнила аппетитным декольте

Лилия предстала в наряде яркого розового цвета, напоминающем образ Риз Уизерспун в фильме "Блондинка в законе".

Розовое платье миди с открытыми плечами удачно подчеркнуло женственные формы и пышный бюст артистки, а соблазнительный разрез внизу позволил полюбоваться на стройные ножки.

Ребрик дополнила аутфит бежевыми туфлями-лодочками, а также сделала красивую укладку и макияж с акцентом на яркие губы. В руках ведущая держит букет роз в тон наряду.

Лилия Ребрик восхитила роскошной фигурой в ярком наряде (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Усміхайтеся!!! Тиждень тільки розпочався! Щодня о 6.30 прокидаємось разом на каналі Україна", - подписала кадры Лилия.

В комментариях подписчики принялись обсуждать новый лук ведущей и восхищаться ее красотой и позитивом.