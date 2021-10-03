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Боевая красотка: Никитюк в кожаном мини похвасталась эффектным streetstyle образом

Автор: Марина Настевич

Леся Никитюк отправилась на прогулку по вечернему Киеву, а заодно и похвасталась эффектным streetstyle образом.

Атмосферными кадрами телеведущая поделилась на своей странице в Instagram.

Леди Ле позировала в ультракороткой кожаной мини-юбке, колготках с принтом в виде черного горошка и объемной черной куртке, из-под которой выглядывает ажурный белый воротничок - вероятно, от блузки.

Артистка подчеркнула талию пояском, а также дополнила лук черной сумкой и солнцезащитными очками. Волосы Леся собрала в высокий пучок и сделала нюдовый макияж.

"Київ вечірній mood..." - подписала снимки Никитюк.

Леся Никитюк продемонстрировала эффектный уличный образ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники оценили стильный образ знаменитости и засыпали ведущую комплиментами, при этом некоторые переживали, не холодно ли ей и надела ли красотка теплое белье.

  • Бомбічна
  • І в теплих трусах
  • Ну это гламурес
  • Чого так елегантно
  • Лесю, ви - вогнище
  • Вау какая красивая
  • Тільки я дивлюсь на ножки в першу чергу?
  • Леся Іванівна, по-бойовому
  • Дівчина з Пінтерест
  • Не холодно?
  • Офігенний лук
  • На стиле

Напомним, ранее Леся Никитюк ошеломила сексапильной фигурой в красном экстра-мини.

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Леся Никитюк