Боевая красотка: Никитюк в кожаном мини похвасталась эффектным streetstyle образом

Леся Никитюк отправилась на прогулку по вечернему Киеву, а заодно и похвасталась эффектным streetstyle образом.
Атмосферными кадрами телеведущая поделилась на своей странице в Instagram.
Леди Ле позировала в ультракороткой кожаной мини-юбке, колготках с принтом в виде черного горошка и объемной черной куртке, из-под которой выглядывает ажурный белый воротничок - вероятно, от блузки.
Артистка подчеркнула талию пояском, а также дополнила лук черной сумкой и солнцезащитными очками. Волосы Леся собрала в высокий пучок и сделала нюдовый макияж.
"Київ вечірній mood..." - подписала снимки Никитюк.
Леся Никитюк продемонстрировала эффектный уличный образ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники оценили стильный образ знаменитости и засыпали ведущую комплиментами, при этом некоторые переживали, не холодно ли ей и надела ли красотка теплое белье.
Напомним, ранее Леся Никитюк ошеломила сексапильной фигурой в красном экстра-мини.