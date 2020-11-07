ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Богиня: Екатерина Кухар в платье с открытой спиной шокировала фанатов красотой

Новина українською → Суббота 07 ноября 2020 10:59
Богиня: Екатерина Кухар в платье с открытой спиной шокировала фанатов красотой Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official/)
Автор: Lite

Судья "Танцы со звездами 2020" восхитила красотой

Екатерина Кухар - одна из самых любимых зрителями телеперсон. Судья "Танцы со звездами 2020" - бесконечный источник вдохновения для ее фолловеров, то она радует стильными образами, то шикарной фигурой, то натуральной красотой.

На этот раз в своем микроблоге Катерина запостила чувственный снимок: звезда демонстрирует шикарную фигуру в шифоновом платье с открой спиной. Кухар стоит спиной к фотографу, немного повернув голову, ее волосы собраны в стильный пучок, она обнимает сама себя плечи. Снимок сделан в черно-белом стиле, два кадра фотограф соединил в одном снимке, что делает фото очень атмосферным.

"Искусство ведет человека к усовершенствованию...", - лаконично подписала снимок Кухар.

Богиня: Екатерина Кухар в платье с открытой спиной шокировала фанатов красотой

Катерина Кухар в очередной раз восхитила своей красотой (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

"Богиня", "Восхищаюсь, обожаю!", "Дуже гарно та заворожуюче", "Просто вау", "Вот это краста", - написали поклонники под снимком своему кумиру.

Напомним, что Катерина Кухар показала стройные ножки в изысканном наряде, чем вызвала бурю восторга у фолловеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Екатерина Кухар Танці з зірками Танцы со звездами
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Венгрия согласилась "перевернуть страницу" в отношениях с Украиной, - Кулеба
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Венгрия согласилась "перевернуть страницу" в отношениях с Украиной, - Кулеба