UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Богиня грации и красоты: Оля Полякова в бикини устроила жаркий фотосет на яхте

Автор: Марина Настевич

Певица Оля Полякова в числе многих других звезд приехала в Одессу на международный кинофестиваль, где уже успела "выгулять" роскошное платье и бриллиантовые украшения на красной дорожке. Не обошлось и без горячих фото в купальнике, которыми артистка порадовала поклонников.

Эффектными кадрами с жаркого фотосета на яхте звезда поделилась в Instagram.

Полякова позировала на борту яхты в белом бикини, солнцезащитных очках и босиком. Волосы знаменитости эффектно развевались на ветру.

Оля принимала соблазнительные позы, демонстрируя свои стройные длинные ноги, точеную талию и упругие ягодицы.

"Одессочка прекрасна!" - отметила певица и предложила фанатам выбрать, какое фото лучше.

Оля Полякова похвасталась аппетитными формами в бикини (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики поспешили заверить ее, что все снимки вышли отменными, и оставили множество комплиментов красоте и фигуре Поляковой.

  • Супер фотки и супер фигура!!!
  • Оля - Богиня грации и красоты. И посмотреть и послушать приятно
  • На всех Богиня
  • Как тут выбрать? Все огонь как всегда
  • Красотка
  • Шикарная фигура
  • Ты очень классная девушка
  • Оля, ты на всех КОРОЛЕВА!!!
  • Все бесподобные! Ты великолепная!
  • Все идеальны
  • Олечка, вы супер! Пример для подражания и пусть все завидуюют молча!
  • Оля ти розкішна, струнка і дуже красива, залишайся красивою завжди

Напомним, что ранее Оля Полякова восхитила цветущим видом мамы-красотки и впервые показала отчима.

Читайте LITE в Google News
Оля ПоляковаШоу-бизнес