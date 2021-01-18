Богиня красоты: Надя Дорофеева позирует в бикини у бассейна в соблазнительной позе

Украинская певица и тренер в проекте "Голос страны", 1+1, Надя Дорофеева уже буквально засыпала сеть яркими фото с Бали. Сказочно красивый остров, на котором она улетела отдыхать со своим мужем Владимиром Дантесом, покорил певцов самобытной природой.

А Надя, как обычно, покорила своих фанатов фигурой в бикини. На новых снимках она сидит в соблазнительной позе на лежаке у бассейна. На фото также видно виллу, в которой жила певица на отдыхе, что добавляет картинкам атмосферности.

"Купальный сезон закрыт", - попрощалась Надя с Бали.

Поклонники назвали Дорофееву богиней красоты и заверили, что он не закрыт, а только лишь приостановлен. Также они понадеялись, что скоро гастроли будут снова разрешены - и Надя явится с концертом в их город.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Напомним, раньше Надя показала, как они с мужем любовались водопадом. Надя Дорофеева в откровенном мокром купальнике под струями воды покорила сеть дикой красотой.